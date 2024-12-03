Такой день. Агрессивная собака у школы и подростки-грабители в Wildberries

О главных событиях Алтайского края за 3 декабря

03 декабря 2024, 23:50, ИА Амител

Мужчина идет по заснеженной улице / Фото: Roan Lavery / unsplash.com

В селе Завьялово полицейские задержали местного жителя за хранение запрещенных веществ.

31-летнего неоднократно судимого мужчину поймали во время ночного патрулирования. В руках у него был пакет с коноплей, который он разорвал при виде стражей порядка.

В Барнауле двое подростков 16 и 17 лет предстанут перед судом по обвинению в грабеже в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries.

По версии следствия, в октябре 2024 года подростки заказали через приложение вещи стоимостью более 10 тыс. рублей. В пункте выдачи заказов они открыто похитили товар, не намереваясь его оплачивать, и скрылись с места происшествия.

В поселке Центральном, рядом со школой, со стороны ул. Мира, 10, собака – помесь бойцовской породы набросилась на ученицу третьего класса, отобрав у нее варежку.

Женщина решила обратиться в полицию. При этом она призвала и других возмущенных родителей написать заявление.

На пр. Социалистическом произошло ДТП, в результате которого сбили девушку.

Пострадавшую доставили в городскую больницу № 1 с телесными повреждениями.