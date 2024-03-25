Такой день. Акция в поддержку жертв теракта и силовики на дорогах в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 25 марта

25 марта 2024, 23:55, ИА Амител

Екатерина Смолихина / Фото: amic.ru

Алтайский край присоединился к всероссийской акции "Журавли". Мероприятие, посвященное памяти жертв теракта в концертном центре "Крокус сити холл", прошло в Барнауле на площади Победы.

Росводоканал Барнаул сообщил, что устраняет повреждение на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм. Для ремонта потребовалось ограничить движение по всей ширине проезжей части улицы Юрина от Попова до здания №212б/1 на Юрина.

Несколько блогеров из Алтайского края выложили материалы, в которых осудили действия людей, скорбящим по жертвам теракта в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек. Одна из них возмутилась, что не смогла попасть в ресторан, который прекратил работу из-за трагедии. Подробнее – в материале Amic.ru.

В Барнауле на Новом мосту возле пункта контроля веса действует пост досмотра автомобилей. Такие меры безопасности связаны с терактом, произошедшем в подмосковном "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта.