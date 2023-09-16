Такой день. "Алтайская регата" и видео с женщиной, убившей двух детей в Барнауле

Главное за 16 сентября

16 сентября 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В распоряжении amic.ru появились кадры с женщиной, которая убила двоих своих детей и отправилась в соседний дом, чтобы свести счеты с жизнью. Ролик снят незадолго до ее смерти в доме № 11 по улице Шумакова.

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева заявила, что семья, в которой воспитывались дети, полная, на учете как неблагополучная не состояла. Однако что случилось с матерью, которая проявила крайнюю жестокость, поможет выяснить только комплексное расследование. Как отметила омбудсмен, нормальному логическому объяснению такое поведение не поддается.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин тем временем потребовал доложить о ходе расследования убийства детей. Ответственным за исполнение поручения назначен руководитель краевого управления СК Игорь Колесниченко.

На гребном канале Барнаула 16 сентября состоялась церемония открытия международных соревнований по гребле "Алтайская регата". В состязаниях соревнуются около 400 спортсменов из России, Белоруссии, а также стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Гостями турнира стали олимпийские чемпионы Александр Дьяченко и Юрий Постригай.

В Барнауле жильцы дома № 108 по Павловскому тракту пожаловались на крыс, которые обитают в трех подъездах. Одна из жительниц рассказала, что люди звонили в ЖЭУ, и после этого грызунов травили, но результата это не дало.