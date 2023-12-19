Такой день. Аномальное тепло в Алтайском крае и смерть Пухляша из Заринска

О главных событиях региона за 18 декабря

19 декабря 2023, 00:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На территории аэропорта Барнаула уже более чем на 90% завершили работы по сносу существующего здания прилета. Также в скором времени здесь обустроят основание для свай (их уже поставляют на объект), выкопают котлован и проведут наружные сети водоотведения и водоснабжения.

Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов умер. Ему стало плохо вчера, 17 декабря, когда он возвращался с работы. После этого он не выходил на связь. Сегодня к нему приехал работодатель, однако дверь ему никто не открыл. На место вызвали сотрудников МЧС, которые взломали дверь. Тело обнаружили в его квартире без признаков жизни.

Североатлантический циклон принесет в Алтайский край 19 декабря потепление со снегопадами. В отдельных районах ветер временами будет усиливаться до 15-18 метров в секунду – здесь поднимутся метели. И такая погода сохранится в регионе до конца рабочей недели. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

В мэрии Барнаула назначили председателя комитета по благоустройству города. Им стал 34-летний Петр Воронков.