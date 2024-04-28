Такой день. Арест экс-директора "Жилфонда" в Барнауле и погода на майские

О главных событиях в Алтайском крае за 27 апреля

28 апреля 2024, 00:00, ИА Амител

Закат на море / Фото: unsplash.com

В Алтайский край доставили экстрадированную из Аргентины Людмилу Авдюхину, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Самый теплый день на первых майских праздниках, по прогнозам синоптиков, выдастся в Алтайском крае 28 апреля. Ночью столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, а днем будет солнечно и воздух прогреется до +15...+20°С. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Сохранить жизнь на селе можно, если увеличить финансирование данных территорий. Для строительства ремонта школ, больниц, дорог нужно больше целенаправленной государственной поддержки. Об этом заявил на заседании комиссии Совета законодателей в Санкт-Петербурге спикер АКЗС Александр Романенко. Предложение направили в правительство, сообщает пресс-служба АКЗС.

Создание концепции возможного парка 300-летия Барнаула за ТРЦ "Европа" сейчас находится на финальном этапе завершения. Архитекторы дорабатывают детали и ждут окончания голосования по нацпроекту "Жилье и городская среда". И если парк в нем победит, эскиз презентуют общественности. Об этом amic.ru рассказал архитектор Андрей Атаджанов, команда которого занимается проектом.