Такой день. Бабье лето на Алтае и просьба аграриев о режиме ЧС

О главных событиях региона за 19 сентября

19 сентября 2024, 23:59, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Исполнительный директор Союза крестьянских формирований Алтайского края Александр Вайс обратился с просьбой о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации. По его словам, причиной для такого обращения стало снижение качества и объема урожая из-за дождей.

Бабье лето, которое все-таки заглянуло в Алтайский край, будет радовать теплой и сухой погодой жителей региона до конца недели. В пятницу и на выходных воздух прогреется до +17…+23 градусов. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.

Актера Виктора Логинова российский зритель запомнил по роли Гены Букина из сериала "Счастливы вместе". И это хорошо, считает он: "Значит, я уже оставил свой след". Кстати, вскоре стартуют съемки продолжения этого сериала. Но кроме этого Виктор Логинов очень глубокий и востребованный актер театра и кино. На прошлой неделе он приезжал в Барнаул со спектаклем "Мастер и Маргарита", где сыграл Воланда. А сразу после него дал интервью в "Переговорке" на amic.ru.

Власти Барнаула приняли решение о смене перевозчика на маршруте № 104. Отмечается, что ООО "Вега-Транс" не может в полном объеме выполнять работу.