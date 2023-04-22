Такой день. Бесплатные автобусы к кладбищам и "дорожная революция" на Алтае

Главное за 22 апреля

22 апреля 2023, 23:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае происходит "дорожная революция", заявил губернатор Виктор Томенко после того как съездил на коммунальный мост в Бийске, который закрывают на ремонт.

Политик отметил, что этот мост – только часть масштабных работ, которые предстоят на дорогах края, а "с учётом того, что уже сделали в прошлом году, можно назвать то, что происходит сейчас настоящей дорожной революцией".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время визита в Бийск также проконтролировал ход работ по газификации.

Он подчеркнул, что масштабные работы в этой сфере идут по всему краю – всего в рамках этой программы социальной догазификации должны газифицировать 56 тысяч домовладений.

Власти Барнаула утвердили график движения общественного транспорта к городским кладбищам на Родительский день, который будет 25 апреля.

Всего задействуют 40 автобусов и 12 трамвайных вагонов. Маршруты будут работать с 07:00 до 18:00. В случае необходимости предусмотрены дежурные автобусы для возможности уехать с кладбищ в более позднее время.

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Шукшина и таиландский Университет имени Принца Сонгкхла откроют на территории кампуса таиландского вуза Центр открытого образования на русском языке и обучения таиландских студентов русскому языку.

Проекты меморандумов о взаимопонимании и взаимодействии в рамках организации Центра вузы планируют подписать в самое ближайшее время.