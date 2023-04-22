Томенко: 56 тысяч домов в Алтайском крае будут газифицированы

Губернатор проконтролировал ход работ по газификации в Бийске

22 апреля 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время визита в Бийск проконтролировал ход работ по газификации. О выполнении ему доложил директор подрядной организации "Азимут-С" Серик Азимбеков, сообщили в правительства региона.

Отмечается, что в Бийске рамках программы социальной догазификации в 2023 году газ планируют провести более чем к 8 тысячам домовладений. Исполнителю до конца года необходимо построить 126 км газопровода с подводами до границ частных земельных участков. Планируется, что догазификация затронет все районы города: Заречье, Вокзал, Старый Зеленый Клин, Нефтебаза, Старый центр.

Губернатор подчеркнул, что масштабные работы идут по всему краю – всего в рамках этой программы должны газифицировать 56 тысяч домовладений. "Относительно того, как эта программа начиналась в позапрошлом году, мы в полтора раза количество домов, которые пользуется природным газом, увеличим", – отметил Томенко.

Также глава региона указал на важность того, чтобы помощь при газификации получили льготные категории жителей края. На эти цели Алтайский край получил поддержку из федерального бюджета.

"218 миллионов краю выделено на эти цели и ещё 150 миллионов мы добавили своих для того, чтобы те, кто в категорию льготных попадает, смог подключиться к газу", – подчеркнул глава региона, уточнив, что поддержку в размере до 100 тысяч рублей смогут получить владельцы почти 4 тысяч домовладений.

Ранее Виктор Томенко подписал соглашение с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, согласно которому программа газификации Алтайского края до 2025 года была расширена. В результате доступ к газу получат жители и предприятия в 26 населённых пунктах семи районов края.