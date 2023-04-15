Такой день. Бесплатный концерт Димы Билана в Барнауле и отключение света в Рубцовске

Главное за 15 апреля

15 апреля 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

15 апреля в Рубцовске на федеральной сети электроснабжения произошло аварийное отключение, из-за чего весь город временно оставался без света. Аварию устранили. Саму ситуацию контролировал губернатор Виктор Томенко.

В барнаульском спортклубе "Темп" вечером 15 апреля прошёл бесплатный концерт Димы Билана в честь пятилетнего юбилея краевого благотворительного проекта "Михутка". Билеты на мероприятие получили не все – только особенные дети, воспитанники детдомов, интернатов и домов малютки, сопровождающие и т.д.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поздравил православных верующих с Пасхой. Владыка пожелал мира и благословения жителям края, страны и всего мира.

В Барнауле временно закрыли садоводческие маршруты № 114, 124, 124к и 151 из-за отсутствия пассажиров на фоне непогоды. Как только станет теплее, автобусы вновь выйдут на линию. Остальные сезонные маршруты работают, но с сокращением числа автобусов.