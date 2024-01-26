Такой день. Бийск без холодной воды и призыв Томенко усилить безопасность в крае

О главных событиях региона за 26 января

26 января 2024, 23:59, ИА Амител

Зимний лес и звездное небо / Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе необходимо продолжать внимательно и скрупулезно работать над обеспечением безопасности. По словам главы региона, противостоять угрозам помогает высокий уровень взаимодействия профильных органов власти, правительства региона в рамках межведомственной работы.

В Барнауле в пятницу, 26 января, приступили к сносу кинотеатра "Искра" по улице 50 лет СССР, 51а, сообщили amic.ru жители соседних домов. На кадрах небольшой трактор передвигается по крыше здания и сбрасывает уже снесенные части бывшего кинотеатра, поднимая в воздух клубы черной пыли.

Компания "Зав-Строй" выиграла аукцион от "Дом.рф" по аренде земельного участка в Бийске, где запланировано комплексное развитие. Фирма стала единственным участником торгов, других желающих не нашлось. Участок площадью 8 га достался застройщику за 3,3 млн рублей – это начальная цена лота. По условиям аукциона, инвестор должен возвести 56-62 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья. Это примерно 10-12 домов.

Ночью 26 января почти весь Бийск остался без холодной воды из-за коммунальной аварии. Повреждение очень серьезное – специалисты местного водоканала до сих пор его не устранили. Пока рабочие всеми силами пытаются восстановить водоснабжение, люди ищут способы добыть заветную воду. Самые большие счастливчики – это те, у кого дома есть хотя бы горячая.