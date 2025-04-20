Такой день. Благодатный огонь и свирепый ветер
О главных событиях Алтайского края за 20 апреля
20 апреля 2025, 23:15, ИА Амител
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Покровский кафедральный собор Барнаула.
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий принял его от Благочинного Заринского церковного округа протоиерея Андрея Ушакова.
В барнаульском парке "Изумрудный" прошел "Огненный забег "За нашу Победу", организованный ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В Барнауле в связи с ухудшением погодных условий закрыли парк "Изумрудный".
Отмечается, что парк закрыт до понедельника, 21 апреля.
Городским службам Барнаула пришлось устранять последствия сильного ветра.
В городе упало несколько деревьев и крупных веток, произошли повреждения кровель и элементов фасадов зданий, а также перекрытие подземного пешеходного перехода. Пострадал один человек.
08:43:53 21-04-2025
Хороший повод на халяву скататься за бугор...