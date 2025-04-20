Такой день. Благодатный огонь и свирепый ветер

О главных событиях Алтайского края за 20 апреля

20 апреля 2025, 23:15, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Покровский кафедральный собор Барнаула.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий принял его от Благочинного Заринского церковного округа протоиерея Андрея Ушакова.

В барнаульском парке "Изумрудный" прошел "Огненный забег "За нашу Победу", организованный ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В Барнауле в связи с ухудшением погодных условий закрыли парк "Изумрудный".

Отмечается, что парк закрыт до понедельника, 21 апреля.

Городским службам Барнаула пришлось устранять последствия сильного ветра.

В городе упало несколько деревьев и крупных веток, произошли повреждения кровель и элементов фасадов зданий, а также перекрытие подземного пешеходного перехода. Пострадал один человек.