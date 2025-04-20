Пострадал один человек. В Барнауле устраняют последствия сильного ветра
Упало несколько деревьев и крупных веток, повреждены кровли и элементы фасадов
20 апреля 2025, 21:05, ИА Амител
В Барнауле городские службы устраняют последствия непогоды, сообщили в пресс-службе мэрии.
"В связи с усилением ветра в краевой столице и порывами до 20 м/с зафиксировано 15 происшествий, пострадал один человек", – говорится в сообщении.
В городе упало несколько деревьев и крупных веток, произошли повреждения кровель и элементов фасадов зданий, а также перекрытие подземного пешеходного перехода.
Помимо этого, в пригородных поселках зафиксирован ряд отключений электричества. Сейчас электроснабжение почти везде восстановлено, специалисты "Россетей Сибири" работают в поселке Авиатор.
Напомним, ночью 21 апреля Алтайском крае также ожидается сильный порывистый ветер. Согласно данным ЦГМС, днем в регионе, помимо ветра, ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы и град.
Комментарии 0