Пострадал один человек. В Барнауле устраняют последствия сильного ветра

Упало несколько деревьев и крупных веток, повреждены кровли и элементы фасадов

20 апреля 2025, 21:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

В Барнауле городские службы устраняют последствия непогоды, сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи с усилением ветра в краевой столице и порывами до 20 м/с зафиксировано 15 происшествий, пострадал один человек", – говорится в сообщении.

В городе упало несколько деревьев и крупных веток, произошли повреждения кровель и элементов фасадов зданий, а также перекрытие подземного пешеходного перехода.

Помимо этого, в пригородных поселках зафиксирован ряд отключений электричества. Сейчас электроснабжение почти везде восстановлено, специалисты "Россетей Сибири" работают в поселке Авиатор.

Напомним, ночью 21 апреля Алтайском крае также ожидается сильный порывистый ветер. Согласно данным ЦГМС, днем в регионе, помимо ветра, ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы и град.