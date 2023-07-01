Такой день. Надвигающаяся на Алтай жара и дрифтеры, мешающие барнаульцам спать

Главное за 1 июля

01 июля 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в первую декаду июля установится теплая, а местами аномально жаркая погода. Причем первые выходные наступившего месяца еще будут прохладными, а вот уже после них ощутимо потеплеет, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил барнаульский парк "Юбилейный". В ходе визита он посмотрел, как продвигается второй этап благоустройства территории, обсудил ее развитие с общественниками и чиновниками, а также пообщался с посетителями.

97-летняя пенсионерка из Барнаула отдала мошенникам 120 тысяч рублей. Ей позвонила женщина, представилась дочерью и попросила деньги, так как якобы сбила девочку и теперь ее родне нужно заплатить.

Жительница Барнаула пожаловалась на дрифтеров, которые постоянно катаются на кольце Малахова – Власихинская и мешают спать. По словам горожанки, происходит это круглогодично, а от рева моторов не спасают даже закрытые окна.