Такой день. Предстоящий спад воды в Оби и День защиты детей

Главное за 1 июня

01 июня 2024, 23:45, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле 1 июня отметили День защиты детей. Значительная часть развлекательных и культурных мероприятий прошла в городских парках, где для юных барнаульцев выступали музыканты, проводили конкурсы, мастер-классы и другие активности.

Ситуация с уровнем воды в реке Оби в районе Барнаула стабилизировалась и продержится еще два-три дня, а затем начнется плавный спад. Тем временем режим повышенной готовности в Затоне продолжает действовать.

В Барнауле с 1 июня прекратили работу кафе "Дубаи" на Павловском тракте и ЦУМ. Первое снесут уже в ближайшие дни в связи с решением суда, а универмаг закрылся для дальнейшей перестройки.