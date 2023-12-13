Такой день. Доклад в СКР об избитом ребенке и новогодние городки в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 12 декабря

13 декабря 2023, 00:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственной проверки по факту избиения школьницы семиклассницей в селе Советском.

Каток на месте пруда в парке "Изумрудный" могут залить до 20 декабря. Пока рабочие не могут его обустроить и ждут, когда толщина льда будет достаточной для запуска спецтехники. Об этом рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

До Нового года остается все меньше времени. Барнаул уже украсили к празднику, и сейчас в городе активно строятся новогодние городки и заливаются катки. Amic.ru рассказывает, где появятся снежные городки и елки на этот Новый год.

В Алтайском крае по итогам прошедших двух лет на 585 человек сократилась очередь детей-сирот на жилье из-за актуализации списка нуждающихся.