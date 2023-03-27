Такой день. Дом для сирот и переселенцев в Барнауле и новые остановки для дачников

О главных событиях Алтайского края за 27 марта

27 марта 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о подготовке к паводку в регионе. Пока обстановка стабильная – только на юге начали вскрываться малые реки.

По его словам, сейчас в крае работает 52 гидрологических поста, с помощью которых специалисты следят за уровнем рек. Краевые дорожники уже расчистили около 6 тысяч водопропускных труб, убрали снег более чем с 14 тысяч километров обочин, вырезали лёд у опор 52 мостов, заготовили 20 тысяч тонн каменного материала для устранения переливов на проезжей части. Также сформированы отряды по ликвидации ЧС во всех направлениях Алтайского края.

Также Томенко вручил ключи от квартир в новом доме в Барнауле, построенном для переселенцев из ветхого жилья и сирот. Строительство десятиэтажного дома на улице Беляева было проведено в рекордные сроки – разрешение на работы выдано в июне 2022 года, а в эксплуатацию дом сдан в январе 2023-го.

С 1 апреля в Алтайском крае для удобства пассажиров пригородным поездам назначат дополнительные садоводческие остановки. Рассказываем, какие электрички затронут нововведения.

В Барнауле расширят Новомихайловское кладбище. Для новых захоронений к нему присоединят три участка земли площадью 115 га. Сейчас само кладбище занимает 120 га – таким образом, его территория увеличится почти в два раза.