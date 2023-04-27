Такой день. Доплаты военным из Алтайского края и "пороховая бочка" в центре Барнаула

О главных событиях региона за 26 апреля

27 апреля 2023, 00:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко анонсировал повышение выплат для военнослужащих-контрактников в регионе. Военнослужащие, заключившие контракт с 1 марта 2023 года, будут получать дополнительную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Правоохранительные органы приняли решение не разглашать информацию предварительного расследования уголовного дела в отношении экс-директора барнаульского филиала агентства недвижимости "Жилфонд" Людмилы Авдюхиной до передачи материалов в суд.

Родители подростков и сами дети, которые толпой избили мальчика в селе Романово, даже не принесли извинений. Мама пострадавшего ребёнка заявила, что эти же подростки якобы сломали другому мальчику рёбра, а девочке – палец. Тогда всё спустили на тормозах, но в этот раз есть весомое доказательство – видеосъёмка.

Представители ОНФ рассказали о "пороховой бочке" из сухих веток, которая скопилась в центре Барнаула. Общественники отметили, что складирование такого количества горючих материалов рядом с жилой застройкой опасно.