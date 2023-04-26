Томенко: контрактники с Алтая будут дополнительно получать по 100 тысяч рублей

Поддержку можно получить независимо от места проживания, но необходимо состоять на учёте в военном комиссариате края

26 апреля 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко анонсировал повышение выплат для контрактников, находящихся в зоне СВО. Пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

Напомним, решение уравнять денежное довольствие мобилизованных и контрактников уже приняли на федеральном уровне.

"Поэтому в крае военнослужащие, заключившие контракт с 1 марта 2023 года, будут получать дополнительную помощь в размере 100 тысяч рублей", – написал Томенко.

Такую поддержку можно получить независимо от места проживания, но контрактник должен состоять на воинском учёте в военном комиссариате региона.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-спикера Совфеда Андрея Турчака уравнять выплаты разным категориям военных.