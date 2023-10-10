Такой день. Достройка давно забытого здания и сложная ситуация с медиками на Алтае

О главных событиях Алтайского края за 10 октября

10 октября 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В правительстве Алтайского края продолжается череда кадровых назначений. На этой неделе глава региона Виктор Томенко утвердит начальников нескольких управлений, в том числе и врио главы управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.

В Алтайском крае сохраняется сложная ситуация с кадрами в медицине. За последние пять лет приток кадров в здравоохранении увеличился в два раза, однако отток сохранился. Об этом сообщил в ходе интернет-форума врио министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

В Барнауле начали достраивать здание на улице Малой Космонавтов (дублер), расположенное недалеко от троллейбусного депо, которое начали строить примерно 30 лет назад, но забросили. Об этом рассказал читатель amic.ru.

Мобилизованного многодетного отца из Славгорода спустя год вернули домой из зоны СВО, сообщил вице-спикер АКЗС Денис Голобородько. По его словам, вопрос с отменой решения о мобилизации горожанина урегулировали только в марте 2023 года. Однако и после этого командование части не спешило с увольнением.