Такой день. ДТП с автобусом в Бийске и 800 млрд инвестиций в алтайскую экономику

О главных событиях региона за 22 сентября

23 сентября 2023, 00:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Частные и государственные инвестиции в экономику Алтайского края в ближайшие пять лет составят 800 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко.

Днем в Бийске междугородний автобус столкнулся с мусоровозом. Всего за медицинской помощью обратились десять человек. Двоих отвезли в стационар, остальным помогли на месте.

Минсоцзащиты Алтайского края отправило подведомственным учреждениям письмо с просьбой рассмотреть возможность организации сбора и доставки гуманитарной помощи для Ливии. Документ есть в распоряжении amic.ru.

В Алтайском крае регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора по региону рекомендовали жителям края соблюдать меры личной профилактики, в том числе использовать медицинские маски в общественных местах.