Такой день. ДТП с самокатами и новые автобусы от Мишустина

Главное за 20 июля

20 июля 2024, 23:00, ИА Амител

Закат / Источник фото: unsplash.com

Алтайский край до конца 2024 года получит 40 школьных автобусов. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

С начала года в Алтайском крае уже произошло 47 аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В ДТП пострадали 48 человек, в том числе 11 детей. Погибших не было, рассказали в Госавтоинспекции.

В Барнауле грузовик вновь врезался в ограничитель перед Старым мостом. Из-за этого на улице Парфенова собиралась большая пробка.

Рыбак утонул в искусственном водоеме в поселке Крючки Третьяковского района. Тело мужчины пришлось доставать со дна пруда водолазу.