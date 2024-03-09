Такой день. ДТП в центре Барнаула и уголовное дело после пропажи подростка
Главное за 9 марта
09 марта 2024, 23:45, ИА Амител
В Барнауле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной столкнулись Hyundai и Audi. От удара немецкая легковушка отлетела на тротуар, сбив стоявшую на нем женщину. Ее увезли в больницу.
Следователи возбудили дело об убийстве после пропажи 16-летнего подростка в Змеиногорске. Ночью 5 марта юноша ушел из дома знакомых и с тех пор о нем ничего неизвестно.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад после избиения женщины в барнаульском трамвае двумя девушками-подростками. Ранее сестра потерпевшей рассказывала, что в результате нападения женщина получила черепно-мозговую травму.
В Алтайском крае 10 марта резко ухудшится погода. Ожидаются дожди, мокрый снег, сильный ветер и потепление до +11 градусов. А в низинах вдобавок возможны подтопления.
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