Такой день. Еще один пожар в трамвае и обстоятельства гибели подростка в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 26 июня

26 июня 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

В Барнауле следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летнего подростка в Оби вблизи городского пляжа. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Трамвай загорелся на улице Аванесова в нагорной части Барнаула. В вагоне находились 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Все они эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.

Четвертое судебное заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина состоялось в Калманском районном суде 26 июня в закрытом режиме. На нем закончили исследовать доказательства по первому эпизоду в деле Манишина, а именно по убийству Людмилы Обидиной в селе Зеленая Дубрава 16 сентября 1989 года. Об этом amic.ru рассказали в суде.

В центре Барнаула отключили горячую воду в нескольких десятках домов из-за работ на теплосетях по улице Молодежной. На участке уже завершают капитальный ремонт и 26 июня здесь демонтируют заглушки, чтобы ввести в работу новые трубопроводы. Всего на объекте заменили 340 метров магистральных теплосетей диаметром 500 мм.