Первое убийство возможного "политеховского" маньяка Манишина рассмотрели в суде

На рассмотрение убийства Людмилы Обидиной понадобилось четыре судебных заседания

26 июня 2024, 14:30, Антон Дегтярев

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

Четвертое судебное заседание по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина состоялось в Калманском районном суде 26 июня в закрытом режиме. На нем закончили исследовать доказательства по первому эпизоду в деле Манишина, а именно по убийству Людмилы Обидиной в селе Зеленая Дубрава 16 сентября 1989 года. Об этом amic.ru рассказали в суде.

Заседание 26 июня длилось два часа – с 11 до 13 часов. На нем исследовали письменные доказательства, связанные с убийством Людмилы Обидиной. Это протоколы осмотра места происшествия, заключения экспертизы и так далее.

"Никого сегодня из свидетелей не допрашивали, в заседании по видеосвязи участвовала потерпевшая, то есть одна из родственников Обидиной. С ее участием суд исследовал доказательства, она сама изъявила желание участвовать в этом процессе. В итоге все доказательства, которые были в деле по этому эпизоду, суд изучил. Посторонних на суде не было – только подсудимый, адвокат и потерпевшая", – пояснили в суде.

Следующее заседание состоится 1 июля 2024 года в 11 часов. На нем начнут рассматривать уже другое убийство, которое, по версии следствия, совершил Манишин. Какое именно, в суде не сообщили. Можно предположить, что на суде будут изучать обстоятельства второго по хронологии убийства 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак, которая пропала 28 июня 1999 года.

На следующее заседание очно пригласили всех свидетелей по этому эпизоду – пока неизвестно, сколько из них явится на процесс. Также по видеосвязи будет присутствовать потерпевшая по второму эпизоду. Она сама изъявила такое желание, подчеркнули в суде.

Напомним, что Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной 16 сентября 1989 года. Тогда Манишин проводил с ней время в одной компании. Затем молодые люди остались наедине. И после этого девушку нашли мертвой. Следствие посчитало, что Манишин попытался ее изнасиловать, а потом убил. На допросах обвиняемый сознался в этом и еще в 10 убийствах в 1999-2000-х годах. Среди преступлений были и те, которые приписывали так называемому "политеховскому" маньяку. С полным списком жертв можно ознакомиться здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. Там 3 июня Манишину продлили срок пребывания в СИЗО на полгода (до 21 ноября) и решили закрыть процесс от журналистов. Полноценные заседания стартовали 17 июня, тогда прокурор зачитал обвинительное заключение и определил порядок доказательств по делу. На втором заседании начался опрос свидетелей.

Сейчас Манишина судят по статьям: по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Однако по этим статьям пожизненное заключение Манишин вряд ли получит, так как срок давности по эпизодам уже прошел. Подробнее о расследовании можно прочитать по ссылке.

Ранее amic.ru поговорил с отцом последней жертвы "политеховского" маньяка – Ксении Киргизовой. Он отметил, что родственники погибшей будут удовлетворены только пожизненным приговором.