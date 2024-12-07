Такой день. Эвакуация полсотни человек из многоэтажки в Барнауле и ремонт больниц

Главное за 7 декабря

07 декабря 2024, 23:15, ИА Амител

Фото: Jorge Fernández Salas / unsplash.com

В Барнауле 40 взрослых и 10 детей самостоятельно эвакуировались из-за пожара в ЖК "Норд" на Павловском тракте. Еще одного человека спасли сотрудники МЧС.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав жильцов ветхого дома в Бийске по улице Репина. В прошлом году сильный ветер повредил у здания крышу и с тех пор квартиры регулярно затапливает, а межэтажные перекрытия деформировались и периодически обрушаются.

В 2024 году в Алтайском крае отремонтировали 15 больниц более чем за 640 млн рублей. К этим медучреждения более 500 тысяч жителей региона.

Минстрой Алтайского края контролирует замену водопровода в селе Михайловское, где высокий уровень грунтовых вод не позволил проложить новую магистраль к 30 ноября. Работы однако проводят так, чтобы избежать массового отключения воды у жителей.