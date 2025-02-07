Такой день. Эвакуация в школе и конфискация грузовика, использованного для убийств

О главных событиях Алтайского края за 7 февраля

07 февраля 2025, 23:50, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

В ночь на 7 февраля в Алтайском крае произошло три пожара: два – в Барнауле и один – в Бийске. В ходе одного из происшествий погиб мужчина.

В Алтайском крае приставы передали на нужды СВО японский грузовик, конфискованный у браконьеров.

"Трое жителей Алейска без охотничьей лицензии на добычу лосей застрелили двух самок на территории государственного природного комплексного заказника краевого значения "Уржумский". Браконьеры вывезли туши животных на автомобиле и разделали их в окрестностях. Охотничий инспектор и егерь задержали преступников", – рассказали в ФССП.

Из барнаульской школы № 64 эвакуировали 800 человек из-за задымления первого этажа. Причиной стало короткое замыкание удлинителя в одном из кабинетов без последующего горения, вследствие чего сработала пожарная сигнализация.

Перед судом предстала 28-летняя жительница Новоалтайска, обвиняемая в жестоком обращении со своим ребенком.

По данным следствия, в декабре 2024 года женщина, недовольная плачем десятимесячной дочери, а также "с целью оказания психологического воздействия на супруга", грубо схватила малышку и потащила ее по полу, после чего несколько раз пнула.