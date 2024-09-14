Такой день. Эвтаназия агрессивных бездомных собак на Алтае и монета в честь Барнаула

О главных событиях Алтайского края за 13 сентября

14 сентября 2024, 00:15, ИА Амител

Закат / Фото: unsplash.com

Со следующего года в Алтайском крае владельцы собак будут обязаны регистрировать и маркировать своих питомцев. Домашних будут чипировать владельцы, бездомных – приюты. А еще в регионе разрешат убивать агрессивных и опасных четырехлапых. Все это будет прописано в краевом законе "Об обращении с животными". В первом чтении его приняли в июле 2024 года. Перед вторым провели масштабное, многоуровневое обсуждение. Итоги подвели в региональном парламенте 10 сентября. Как всегда бурно, но уже более однозначно, чем раньше.

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