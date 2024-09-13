Центробанк выпустит 10-рублевую монету в честь Барнаула

В оборот введут 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края

13 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: Центробанк

Центробанк РФ в 2026 году выпустит новые монеты из серии "Города трудовой доблести", среди которых будут и монеты с изображением Барнаула, пишет "Атмосфера".

"Уже существующую коллекцию дополнят десятирублевки с изображением монументов из восьми муниципалитетов, в число которых также вошел Барнаул", – отмечает издание.

Планируется ввести в оборот 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края. Что именно изобразят на них, пока неизвестно.

"Монеты изготовят из стали с латунным гальваническим покрытием. Их можно будет использовать при любых платежах", – уточняет издание.

Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почетное звание "Город трудовой доблести". Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края увековечили подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой. 4 ноября 2022 года торжественно открыли стелу "Город трудовой доблести".