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Центробанк выпустит 10-рублевую монету в честь Барнаула

В оборот введут 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края

13 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: Центробанк
10-рублевые монеты / Фото: Центробанк

Центробанк РФ в 2026 году выпустит новые монеты из серии "Города трудовой доблести", среди которых будут и монеты с изображением Барнаула, пишет "Атмосфера".

"Уже существующую коллекцию дополнят десятирублевки с изображением монументов из восьми муниципалитетов, в число которых также вошел Барнаул", – отмечает издание.

Планируется ввести в оборот 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края. Что именно изобразят на них, пока неизвестно.

"Монеты изготовят из стали с латунным гальваническим покрытием. Их можно будет использовать при любых платежах", – уточняет издание.

Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почетное звание "Город трудовой доблести". Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края увековечили подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой. 4 ноября 2022 года торжественно открыли стелу "Город трудовой доблести".

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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НОВОСТИОбщество
Барнаул деньги

Комментарии 9

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Гость

15:48:50 13-09-2024

- "Планируется ввести в оборот 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края." Почему не на каждого жителя АК по десятнику?

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Гость

16:07:32 13-09-2024

часть строительной фермы очередного разобранного завода изобразят

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Жора

17:36:02 13-09-2024

Мы в восхищении

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Как

17:55:01 13-09-2024

Сразу жить лучше стало...а вы не чувствуете

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Musik

19:57:03 13-09-2024

Как (17:55:01 13-09-2024) Сразу жить лучше стало...а вы не чувствуете... Я б вам зарплату этими монетами выдал.

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Гость

11:47:28 16-09-2024

Musik (19:57:03 13-09-2024) Я б вам зарплату этими монетами выдал. ... Я хочу 5 тыщ этими монетами

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Веня Кислый

21:23:32 13-09-2024

Как (17:55:01 13-09-2024) Сразу жить лучше стало...а вы не чувствуете... , хватит ныть, бездарь и неудачник

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Гость

22:32:34 13-09-2024

"Гастроном под шпилем" нарискют?

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Гость

18:36:40 14-09-2024

Барнаул-Столица Мира.

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