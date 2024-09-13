Центробанк выпустит 10-рублевую монету в честь Барнаула
В оборот введут 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края
13 сентября 2024, 15:40, ИА Амител
Центробанк РФ в 2026 году выпустит новые монеты из серии "Города трудовой доблести", среди которых будут и монеты с изображением Барнаула, пишет "Атмосфера".
"Уже существующую коллекцию дополнят десятирублевки с изображением монументов из восьми муниципалитетов, в число которых также вошел Барнаул", – отмечает издание.
Планируется ввести в оборот 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края. Что именно изобразят на них, пока неизвестно.
"Монеты изготовят из стали с латунным гальваническим покрытием. Их можно будет использовать при любых платежах", – уточняет издание.
Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почетное звание "Город трудовой доблести". Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края увековечили подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой. 4 ноября 2022 года торжественно открыли стелу "Город трудовой доблести".
15:48:50 13-09-2024
- "Планируется ввести в оборот 1 млн монет, посвященных столице Алтайского края." Почему не на каждого жителя АК по десятнику?
16:07:32 13-09-2024
часть строительной фермы очередного разобранного завода изобразят
17:36:02 13-09-2024
Мы в восхищении
17:55:01 13-09-2024
Сразу жить лучше стало...а вы не чувствуете
19:57:03 13-09-2024
Как (17:55:01 13-09-2024) Сразу жить лучше стало...а вы не чувствуете... Я б вам зарплату этими монетами выдал.
11:47:28 16-09-2024
Musik (19:57:03 13-09-2024) Я б вам зарплату этими монетами выдал. ... Я хочу 5 тыщ этими монетами
21:23:32 13-09-2024
Как (17:55:01 13-09-2024) Сразу жить лучше стало...а вы не чувствуете... , хватит ныть, бездарь и неудачник
22:32:34 13-09-2024
"Гастроном под шпилем" нарискют?
18:36:40 14-09-2024
Барнаул-Столица Мира.