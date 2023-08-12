Такой день. Фокусы от Бузовой и период дождей

Главные новости в Алтайском крае 12 августа

12 августа 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на Яровое и показала подписчикам фокус. Видео она опубликовала в запрещенной, но популярной социальной сети.

Бузова заявила, что все люди тонут, а она нет, и доказала это, окунувшись в соленую воду. Завершила свой трюк певица лежанием звездочкой.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что по нескольким регионам в ближайшие дни ударят сильные дожди.

По словам специалиста, непогода заметнее всего отразится на субъектах Сибири, включая Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Предстоящую атмосферу Вильфанд назвал "абсолютно некомфортной".

Барнаульцы рассказали об агрессивной женщине, которая не дает жизни людям во дворе дома.

По словам местных, горожанка с собакой пристает к людям, сидящим на скамейках, ругается на детей и мигрантов, постоянно вступает в конфликты и угрожает спустить питомца на других.

Жители двора утверждают, что разговаривали с мужем женщины, даже показали ему видеозапись с выходками супруги, но в ответ услышали от мужчины то, что он не может ничего сделать.