Такой день. Фокусы от Бузовой и период дождей
Главные новости в Алтайском крае 12 августа
12 августа 2023, 23:35, ИА Амител
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова приехала на Яровое и показала подписчикам фокус. Видео она опубликовала в запрещенной, но популярной социальной сети.
Бузова заявила, что все люди тонут, а она нет, и доказала это, окунувшись в соленую воду. Завершила свой трюк певица лежанием звездочкой.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что по нескольким регионам в ближайшие дни ударят сильные дожди.
По словам специалиста, непогода заметнее всего отразится на субъектах Сибири, включая Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Предстоящую атмосферу Вильфанд назвал "абсолютно некомфортной".
Барнаульцы рассказали об агрессивной женщине, которая не дает жизни людям во дворе дома.
По словам местных, горожанка с собакой пристает к людям, сидящим на скамейках, ругается на детей и мигрантов, постоянно вступает в конфликты и угрожает спустить питомца на других.
Жители двора утверждают, что разговаривали с мужем женщины, даже показали ему видеозапись с выходками супруги, но в ответ услышали от мужчины то, что он не может ничего сделать.
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