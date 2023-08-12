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Сильнейшие дожди ударят по Алтайскому краю в ближайшие дни

Синоптики описали грядущую атмосферу как "абсолютно некомфортную"

12 августа 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что по нескольким регионам в ближайшие дни ударят сильные дожди. Его слова передает ТАСС.

По словам специалиста, непогода заметнее всего отразится на регионах Сибири, включая Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Предстоящую атмосферу Вильфанд назвал "абсолютно некомфортной".

Также эксперт выделил несколько южных регионов страны, в которых ожидаются сильные дожди. 

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

09:43:16 12-08-2023

Сайт вентускай. Точнее прогнозов Вильфанда

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Гость

10:56:41 12-08-2023

Так уж и сильнейшие. В прохладную погоду сильные ливни - редкость.

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Чучмек

10:59:08 12-08-2023

Через неделю - за грибами ...

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Гость

15:46:47 12-08-2023

Некоторые уже чуть ли не в зимние вещи перебрались. Все, зима настала! ))))

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Гость

19:17:58 12-08-2023

когда это будет в Барнауле?

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