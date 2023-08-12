Сильнейшие дожди ударят по Алтайскому краю в ближайшие дни

Синоптики описали грядущую атмосферу как "абсолютно некомфортную"

12 августа 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что по нескольким регионам в ближайшие дни ударят сильные дожди. Его слова передает ТАСС.

По словам специалиста, непогода заметнее всего отразится на регионах Сибири, включая Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Предстоящую атмосферу Вильфанд назвал "абсолютно некомфортной".

Также эксперт выделил несколько южных регионов страны, в которых ожидаются сильные дожди.