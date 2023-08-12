Сильнейшие дожди ударят по Алтайскому краю в ближайшие дни
Синоптики описали грядущую атмосферу как "абсолютно некомфортную"
12 августа 2023, 09:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что по нескольким регионам в ближайшие дни ударят сильные дожди. Его слова передает ТАСС.
По словам специалиста, непогода заметнее всего отразится на регионах Сибири, включая Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Предстоящую атмосферу Вильфанд назвал "абсолютно некомфортной".
Также эксперт выделил несколько южных регионов страны, в которых ожидаются сильные дожди.
09:43:16 12-08-2023
Сайт вентускай. Точнее прогнозов Вильфанда
10:56:41 12-08-2023
Так уж и сильнейшие. В прохладную погоду сильные ливни - редкость.
10:59:08 12-08-2023
Через неделю - за грибами ...
15:46:47 12-08-2023
Некоторые уже чуть ли не в зимние вещи перебрались. Все, зима настала! ))))
19:17:58 12-08-2023
когда это будет в Барнауле?