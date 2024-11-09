Такой день. Гибель четырех человек при пожаре в Барнауле и надвигающийся шторм

Главное за 9 ноября

09 ноября 2024, 23:50, ИА Амител

Фото: Roan Lavery / unsplash.com

Очередная волна штормовой погоды ударит по Алтайскому краю днем 10 и ночью 11 ноября. Ожидаются снег, метель и гололедица. При этом самая неблагоприятная обстановка прогнозируется в Бийском, Змеиногорском, Краснощековском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Третьяковском, Тогульском, Целинном и Чарышском районах.

В Барнауле при пожаре в частном доме погибли четыре человека, в том числе ребенок. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело.

Несколько новых гаражей и складов планируют построить в ближайшее время в Барнауле. Здания возведут на проспекте Космонавтов, в проезде Футбольном, на улицах Эмилии Алексеевой и Кулагина.

Власти Барнаула потратят около 5 млн рублей на строительство и демонтаж снежного городка к Новому году, а также на праздничное оформление Центрального района краевой столицы. Подрядчик должен будет оказывать услуги до 3 февраля 2025 года.