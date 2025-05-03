Такой день. Гибель пешехода в Барнауле и девочка, выпавшая из окна пятого этажа

Главное за 3 мая

03 мая 2025, 23:30, ИА Амител

Фото: Maik Astheimer / unsplash.com

В Барнауле водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода на пересечении малого Павловского тракта и улицы Попова. Потерпевший скончался на месте.

В Барнауле 2 мая пятилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. Ребенка госпитализировали, а СК и прокуратура проводят проверки.

Здание будущего противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске достраивают очень высокими темпами. Как сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, с большой долей вероятности все работы завершат к концу года.

В Рубцовске 47-летний электросамокатчик пострадал при столкновении с иномаркой и попал в больницу. Мужчина не уступил дорогу автомобилисту.