Такой день. Гибель пешехода в Барнауле и девочка, выпавшая из окна пятого этажа
Главное за 3 мая
03 мая 2025, 23:30, ИА Амител
Фото: Maik Astheimer / unsplash.com
В Барнауле водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода на пересечении малого Павловского тракта и улицы Попова. Потерпевший скончался на месте.
В Барнауле 2 мая пятилетняя девочка выпала с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. Ребенка госпитализировали, а СК и прокуратура проводят проверки.
Здание будущего противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске достраивают очень высокими темпами. Как сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, с большой долей вероятности все работы завершат к концу года.
В Рубцовске 47-летний электросамокатчик пострадал при столкновении с иномаркой и попал в больницу. Мужчина не уступил дорогу автомобилисту.
06:46:34 04-05-2025
6:40 утра. Воскресенье. Мусоровоз уже минут 15, не выключая двигателя, проводит свои манипуляции под окном жилого дома. Кто согласовал такой график? Почему мусоровозы не соблюдают законы о тишине в ночное время и будят жителей? Сколько это издевательство будет продолжаться?
07:08:10 04-05-2025
Гость (06:46:34 04-05-2025) 6:40 утра. Воскресенье. Мусоровоз уже минут 15, не выключая ... Я бы посмотрел на тебя, как ты заглушив двигатель, пытаешься мусорный ящик поднять манипулятором.
07:04:01 04-05-2025
Уехал мусоровоз, который будит жителей. Зато прибежала бездомная собака. 50м от пр.Ленина. Доколе терпеть безобразия?
08:03:45 04-05-2025
Гость (07:04:01 04-05-2025) Уехал мусоровоз, который будит жителей. Зато прибежала бездо...
«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!»
21:23:52 04-05-2025
Гость (08:03:45 04-05-2025) «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!» ... Вот вы там, в деревенской глуши привыкли, что вам гадят на голову. Потом приезжаете в город и овцы овцами, радуетесь, что мусоровозы давят людей, нарушают законы и беспокоят жителей города в неурочное время, что по центру Барнаула бегают бесхозные дворняги. Это всё из-за вас, терпил.