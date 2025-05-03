Конец долгостроя. Многострадальный тубдиспансер в Новоалтайске начнет работу в 2026 году

К концу 2025-го строительные работы будут завершены, но нужен еще миллиард на оборудование, рассказал Дмитрий Попов

03 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Строительство противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске / Фото: правительство Алтайского края

Здание будущего противотуберкулезного диспансера в Новоалтайске достраивают очень высокими темпами. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, с большой долей вероятности все работы, как и планировалось, завершат к концу 2025 года. Но пациентов медучреждение примет лишь в 2026-м: нужно будет не только провести лицензирование, но и оснастить диспансер оборудованием.

"Должны ввести несмотря ни на что"

Глава регионального Минздрава сообщил, что противотуберкулезный диспансер достраивается на краевые деньги, по адресной инвестиционной программе.

"Общестроительные работы ведутся очень активно. Если они продолжатся в таком темпе, то вероятность завершения работы к концу года очень велика. Напомню, что это решение губернатора – объект мы должны ввести несмотря ни на что", – пояснил Попов.Он напомнил, что объект – это проблемный долгострой, а потому для второго подрядчика (компании "Селф") работы на нем сопровождались серьезными трудностями.

"С учетом всех переделок это абсолютно новая проектно-сметная документация. В 2011 году это была одна история, а сегодня – совсем другая. По ходу строительства все пришлось менять", – сказал глава ведомства.Но не все вопросы еще решены: например, пока непонятно, из каких источников будут финансировать закупку дорогостоящего оборудования. С учетом всех деталей объект будет введен в эксплуатацию уже в 2026-м, ожидает Попов.

"Медучреждение – это не только стены. Нужны мебель и оборудование. Цена этого вопроса – около миллиарда рублей. Сейчас стоит вопрос о выделении средств краевого бюджета и идет поиск финансирования", – добавил министр.

Долгая и проблемная история

Напомним, новый противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске начали строить почти 15 лет назад. В 2011-м строительные работы начала компания "Стройгаз". Поначалу все шло неплохо: рабочие успели возвести каркасы и крыши лечебных блоков, поставили окна и даже установили лифты. К 2015 году готовность объекта составила 60%.

Но позднее застройщик стал банкротом, и все работы прекратились. В течение нескольких лет объект просто простаивал.

В 2017-м краевые власти предприняли первую попытку достроить диспансер. Новым подрядчиком стал "Селф": планировалось, что к 2021-му все будет доделано. Но и тут не вышло: выяснилось, что "Стройгаз" не законсервировал объект, из-за чего конструкции успели деформироваться. "Селфу" нужно было выполнять уже совсем другой объем работ, что потребовало новой проектно-сметной документации.

К 2020-му новую ПСД подготовили, но возникла очередная проблема: стоимость объекта выросла настолько, что потребовалось заново проводить всю процедуру госзакупки. Только к 2022-му все эти вопросы уладили – конкурс снова выиграл "Селф". С тех пор компания работает на объекте. В 2023-м стройку посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Губернатор Виктор Томенко заверил его, что к концу 2025-го диспансер будет достроен.

Кадры есть

Дмитрий Попов пояснил, что понимание, кто будет работать в новом медучреждении, у ведомства есть. В противотуберкулезный диспансер переедет коллектив лечебного корпуса, который сейчас действует в Барнауле на Змеиногорском тракте. Там условия уже давно не соответствуют никаким медицинским стандартам.

"Там невозможно соблюдение элементарных санитарных норм. Мы, конечно, делаем это и приводим противопожарную безопасность к современным требованиям. Но нужно понимать, что мы именно приспосабливаемся к сложившимся условиям. Поэтому когда диспансер откроется, коллектив переедет. Будем организовывать работу там", – пояснил министр.

Он добавил, что в Новоалтайске выделены служебные квартиры для медиков, поэтому часть сотрудников сможет обосноваться неподалеку от нового места работы.