Такой день. Гибель ребенка и мужчины при пожаре и ДТП на железной дороге

Главное за 22 февраля

22 февраля 2025, 23:30, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Девятилетний мальчик и его 44-летний дядя погибли при пожаре в частном доме в селе Подсосново Немецкого национального района. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительной причиной произошедшего в МЧС называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

Тепловоз снес выехавшую на ж/д переезд легковушку в Алейском районе Алтайского края. Пострадавших, схода подвижного состава и повреждения инфраструктуры нет. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Губернатор Виктор Томенко 22 февраля встретился с ветеранами боевых действий и медиками в краевом госпитале для ветеранов войн. Глава региона поздравил бойцов с Днем защитника Отечества и попил с ними чаю.

Власти Барнаула начали поиск подрядчика, чтобы провести капитальный ремонт здания бывшего кинотеатра "Родина", где сейчас располагается планетарий. Из городского бюджета администрация готова потратить около 67 млн рублей.