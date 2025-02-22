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Такой день. Гибель ребенка и мужчины при пожаре и ДТП на железной дороге

Главное за 22 февраля

22 февраля 2025, 23:30, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru
Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Девятилетний мальчик и его 44-летний дядя погибли при пожаре в частном доме в селе Подсосново Немецкого национального района. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительной причиной произошедшего в МЧС называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

Тепловоз снес выехавшую на ж/д переезд легковушку в Алейском районе Алтайского края. Пострадавших, схода подвижного состава и повреждения инфраструктуры нет. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Губернатор Виктор Томенко 22 февраля встретился с ветеранами боевых действий и медиками в краевом госпитале для ветеранов войн. Глава региона поздравил бойцов с Днем защитника Отечества и попил с ними чаю.

Власти Барнаула начали поиск подрядчика, чтобы провести капитальный ремонт здания бывшего кинотеатра "Родина", где сейчас располагается планетарий. Из городского бюджета администрация готова потратить около 67 млн рублей

Барнаул Алтайский край Такой день

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