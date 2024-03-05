Такой день. Гибкая цена на проезд и отчет мэра о результатах работы за год

Главные новости в Алтайском крае 5 марта

05 марта 2024, 23:29, ИА Амител

Зимний закат / Фото: pxhere.com

5 марта глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами городской думы о результатах работы за 2023 год. Отчет мэра высоко оценило подавляющее большинство народных избранников. По словам градоначальника, за 12 месяцев краевая столица достигла успехов по многим направлениям и значительно преобразилась. Но еще есть над чем работать. Какие успехи и проблемы выделил Вячеслав Франк – в материале amic.ru.

Депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте. Согласно инициативе Перерядова, стоимость проезда нужно менять в час пик и другие временные отрезки, когда нагрузка становится выше. По мнению депутата, такой подход позволит перевозчикам сделать рейсы выгодными, а также поддерживать их периодичность.

В райцентре Мамонтовского района капитально отремонтировали местную спортивную школу.

Работы обошлись в 29,8 млн рублей. За эту сумму обновили крышу, фасад, окна, двери, инженерные системы, а также провели внутреннюю отделку, благоустроили прилегающую территорию и сделали пандус.