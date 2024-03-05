Такой день. Гибкая цена на проезд и отчет мэра о результатах работы за год
Главные новости в Алтайском крае 5 марта
05 марта 2024, 23:29, ИА Амител
5 марта глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался перед депутатами городской думы о результатах работы за 2023 год. Отчет мэра высоко оценило подавляющее большинство народных избранников. По словам градоначальника, за 12 месяцев краевая столица достигла успехов по многим направлениям и значительно преобразилась. Но еще есть над чем работать. Какие успехи и проблемы выделил Вячеслав Франк – в материале amic.ru.
Депутат Барнаульской думы Вячеслав Перерядов предложил ввести в Барнауле гибкий тариф на проезд в общественном транспорте. Согласно инициативе Перерядова, стоимость проезда нужно менять в час пик и другие временные отрезки, когда нагрузка становится выше. По мнению депутата, такой подход позволит перевозчикам сделать рейсы выгодными, а также поддерживать их периодичность.
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08:20:43 06-03-2024
так нету трамваев то днем. А которые есть набиваются так что половина едет без билета. Повысь плату днем и еще больше поедут без билета. Плату повышают когда транспорт ходит. А если не ходит то хоть за повышайся. Расписание надо сделать и следить и наказывать за нарушение расписания. А то распустили всех и вся
08:58:50 06-03-2024
почему работу мэра оценивают депутаты, которые не пользуются общественным транспортом, обычными районными поликлиниками, не видят работу ЖКУ, т.к. живут в элитных ЖК. Пусть оценку работы мэра спросят у жителей города, вот тогда и будет реально видно и промахи и результат.
12:03:47 06-03-2024
Инициатор идеи либо скудоумен либо враг народа. Общественный транспорт это социальная сфера общества. И в гуманном человеческом обществе составные элементы этой сферы не могут быть коммерциализированный по своей сути. Для того и существует гуманное государство , чтоб содержать социальные объекты и обеспечивать соблюдение законов, принятых для максимизации благополучия жизни для каждого члена этого государства. Официально заявлено, что высшей ценностью РФ является человек. В Конституции та же сказано: Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Сдача функций общественного транспорта лицам для целей получения прибыли - это нарушение основ Конституции. Как и коммерциализация здравоохранения и образования. Навешивание ценников на лечение и образование - это отсечение доступа части людей к этим сферам. Вместо того чтоб решить транспортную проблему депутат предлагает ее усугубить и еще больше усилить социальное напряжение.
12:11:54 06-03-2024
Существует городская проблема: пробки на дорогах быстро увеличиваются, поскольку все больше и больше людей переезжают в городские районы.
Решение проблемы: предложить бесплатный общественный транспорт, чтобы побудить людей оставлять машины дома. Меньшее количество автомобилей означает меньшее загрязнение воздуха и более тихую городскую среду. Но депутат решил, что цены на общественный транспорт нужно увеличить. Так как эта социальная сфера отданная на откуп частникам приходит в упадок. Людям невозможно уехать из-за нехватки общественных транспортных средств: полноценные автобусы заместили маловместительные газельки, водители которых выедают в рейс по своему усмотрению; новые трамваи так и не вышли на работу, нехватка водителей и кондукторов. Интервалы движения городского транспорта становятся как у междугороднего. И все это политика которая направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека?