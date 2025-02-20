Такой день. Гробы на барнаульской свалке и Сергей Жуков, приехавший к Михутке

О главных событиях Алтайского края за 20 февраля

20 февраля 2025, 23:50, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

Более полумиллиона рублей похитили мошенники у 50-летней жительницы Тальменского района Алтайского края. Сельчанке позвонил якобы специалист "Алтайэнерго" и заявил, что ей пора менять электросчетчик.

В Барнауле на городской свалке обнаружили два гроба – обычный деревянный и цинковый.

"Вчера на нашей свалке водитель-частник грузовика обнаружил и сфотографировал", – рассказал читатель amic.ru.

В Барнауле на улице 6-й Нагорной произошел пожар в производственном помещении.

Прибывшие на место спасатели увидели дым, который валил из двухэтажного здания. Очаг возгорания находился в подвале, площадь пожара составила около 70 квадратных метров.

Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков встретился с Михуткой и особенной девочкой Катей в Барнауле.

"Наши встречи с легендой российской эстрады уже традиция. Четвертый год подряд Сергей Жуков дарит звездную мечту особенным детям Алтайского края и приглашает на концерт", – рассказали на странице Михутки во "ВКонтакте".