Такой день. Исчезновение молодой пары на Алтае и митинг в защиту YouTube

О главных событиях Алтайского края за 20 августа

20 августа 2024, 23:45, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух молодых людей в районе горы Синюха в Курьинском районе. На месте работает следственно-оперативная группа. Криминальных следов обнаружено не было, в том числе следов борьбы и волочения.

Депутат АКЗС Александр Волобуев подал в администрацию Барнаула уведомление о проведение митинга по вопросу замедления YouTube. В случае согласования, митинг состоится на площади Свободы во вторник, 3 сентября, в 18:30.

Из-за аномальной жары летом 2024 года уборочная кампания началась в Алтайском крае раньше обычного и шла с приличным опережением привычного графика. По данным регионального Минсельхоза, к 16 августа аграрии успели обмолотить озимые с 74% площадей, горох — с 45%, чечевицу — с 31%. Однако интенсивные дожди внесли свои корректировки: из-за переувлажненности почвы техника вязнет в грязи. Сроки сдвигаются, а в результате качество продукции страдает. Как идет битва за урожай на Алтае и какие прогнозы делают крестьяне — в материале amic.ru.

Читатель amic.ru пожаловался на работу маршрута № 77 в Барнауле. По словам подписчика, который обратился в редакцию в будний день на линию выходят лишь пять машин, тогда как должно быть 16.