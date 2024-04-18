Такой день. Изменение движения поездов на Алтае и черные аисты под угрозой

О главных событиях региона за 18 апреля

18 апреля 2024, 23:59, ИА Амител

Закат солнца / Фото: unsplash.com

С 22 апреля изменится расписание двух пригородных поездов в Алтайском крае. Это связано с ремонтными работами на путях.

В Барнауле для школьников из многодетных семей проезд в общественном транспорте будет бесплатным. Как отметила председатель думы Галина Буевич, в этом учебном году правом на бесплатный проезд школьники смогут воспользоваться с 15 по 31 мая и далее с 1 сентября.

Размер платы за капитальный ремонт может вновь вырасти в Алтайском крае из-за острого дефицита финансирования программы капремонта многоквартирных домов. Речь об этом зашла на заседании правительства региона 17 апреля. По словам участников, если и принимать "непопулярное" решение, то "аккуратно", чтобы не допустить общественного резонанса. Впрочем, пока судьба вопроса окончательно не решена. Подробнее – в материале amic.ru.

Изменение климата, в результате которого Алтайский край все чаще оказывается под натиском сильных ветров, может отрицательно сказаться на популяции крупных птиц. Под ударом, в частности, оказались черные аисты: часть гнезд этих краснокнижных птиц в ленточных борах Алтая пострадали из-за массового ветровала.