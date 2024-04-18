Жители готовы платить больше. В Алтайском крае может снова вырасти плата за капремонт

Участники заседания призвали "аккуратно" подходить к этому вопросу, чтобы не было общественного взрыва

18 апреля 2024, 07:15, ИА Амител

Коммунальные услуги / Фото: amic.ru

Размер платы за капитальный ремонт может вновь вырасти в Алтайском крае из-за острого дефицита финансирования программы капремонта многоквартирных домов. Речь об этом зашла на заседании правительства региона 17 апреля. По словам участников, если и принимать "непопулярное" решение, то "аккуратно", чтобы не допустить общественного резонанса. Впрочем, пока судьба вопроса окончательно не решена. Подробнее – в материале amic.ru.

"Люди потянут?"

Министр ЖКХ региона Иван Гилев поделился неутешительной статистикой: за десять лет действия программы капитального ремонта в Алтайском крае отремонтировали только треть многоквартирных домов от всех запланированных.

"Если считать в сегодняшних ценах, то 20-25 млрд – объем перенесенных работ на следующие периоды", – признал глава ведомства.

Этот факт вызвал возмущение у губернатора Виктора Томенко. Глава региона выразил опасение, что такое положение дел может привести к срывам программы капремонта.

"Если оно так и будет продолжаться, к чему мы придем? К полному провалу этой программы. Когда что-то выполняется на 50% – это провал всей идеи по поводу формирования фондов и поддержания жилых домов в нормальном состоянии. Мы будем все время "ловить" аварийные дома и переселять граждан за счет государства. Я понимаю, что мы такие не одни: это, похоже, судьба всей реформы. Но мы, регионы, должны ставить этот вопрос на федеральный уровень", – подчеркнул губернатор.

Гилев напомнил, что сегодня капитальный ремонт жилых домов лежит полностью на плечах граждан. Однако дефицит финансирования программы капремонта существует даже при высокой собираемости взносов среди собственников жилья – сегодня она достигла почти 100%. В частности, в 2024 году в фонд капремонта планируется поступление 1,8 млрд рублей (в 2023 году было 1,6 млрд). Всего до конца реализации программы капремонта (до 2043 года) планируется получить 180 миллиардов рублей. Это треть от плановой потребности, подчеркнул министр.

Сколько сейчас платят жители Алтайского края за капремонт?



Размер взноса на капитальный ремонт для многоквартирного дома (пять и выше этажей) составляет 10,18 рубля за квадратный метр в месяц, для домов малой этажности – около 12,5 рубля. Средняя стоимость капитального ремонта дома, проведенного региональным оператором, превышает пять миллионов рублей, проведенного самостоятельно – около миллиона. Квартирохозяева новых многоквартирных домов обязаны вносить плату за капремонт только по истечении пятилетнего срока после его ввода в эксплуатацию.Гилев заверил: собственники помещений готовы платить больше, в случае если ремонт дома требуется здесь и сейчас. Он поделился статистикой, по которой увеличенный размер взноса в Алтайском крае платят 372 дома. Всего по такому пути (добровольного повышения размеров вноса) за десять лет действия программы в регионе пошли собственники более 700 домов. Они платят с 12 до 34 рублей за "квадрат".

Министр выдвинул предложение по выходу из "коммунального" кризиса.

"Наверное, можно будет потом рассмотреть вопрос по корректировке программы, может быть, ее сдвинуть вперед на более долгие сроки. Или как-то изменить порядок домов, которые сегодня в этой программе стоят", – предложил он.

Однако более практичный вариант для разрешения кризиса – повышение размера взноса среди граждан, считает министр. "До 2043 года необходимо увеличение финансирования практически в три раза. Сделать это можно либо путем привлечения бюджетных средств, либо путем опережающего инфляцию повышения размера взноса на капитальный ремонт".

Глава региона Виктор Томенко напомнил, что правительство в этом году уже повышало расценки на капремонт. Новую индексацию население не потянет.

"Выше мы с вами скакнуть не можем в силу социально-экономических условий и обстоятельств. Предел роста у нас был в 2022-2023 годах – мы его использовали, подтянули все. На этом мы должны остановиться и сказать: все, дальше нам надо искать другие источники. Люди все сами не оплатят, не потянут", – отметил Томенко.

Тем не менее губернатор поручил разобраться министру: сколько платят за капремонт остальные субъекты СФО, и есть ли у Алтайского края предел роста. Министр тут же заверил: "Некоторый предел в части повышения инфляции еще есть".

Что входит в капремонт многоквартирного дома?



В список работ, предусмотренных капремонтом, входят ремонт общедомовых помещений (фасадов, подвалов, крыш и фундамента); лифтового оборудования; внутридомовых инженерных систем (канализации, отопления, водоснабжения, освещения). Для средней полосы России актуальный межремонтный интервал – 25 лет.

"Муть какая-то"

Любое повышение тарифов может обернуться общественным резонансом, поэтому к подобным решениям следует подходить "аккуратно", считает глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.

"Люди предыдущие повышения одобрили. Но если их проводить на систематической основе, это может вызвать недовольство наших жителей", – выступил он.

Глава региональной ФНС Алексей Легостаев обратил внимание еще на одну проблему – прозрачность "капитально-ремонтных" процессов. По его словам, есть нарушения со стороны субподрядчиков, которых привлекают к ремонту домов. И они – одна из причин финансовой "дыры" программы.

"У нас очень большие вопросы по субподрядам. Используются не слишком благополучные субподрядчики, идет обналичивание денег. У нас нет сомнений по выполнению работ: крыши, подвалы ремонтируются. Но субподрядчики точно не обеспечивают свой вклад в пополнение бюджета. Прозрачности нет, муть какая-то", – обратил внимание Легостаев.

Последний раз взносы на капитальный ремонт в Алтайском крае повышали совсем недавно: 1 января 2024 года. Рост составил 14%. Власти региона поясняли, что установленный минимальный размер платы не может обеспечить проведение работ по капремонту. Единственным способом сокращения необеспеченности программы является систематическая индексация минимальных взносов на капитальный ремонт, заявляли власти.

Где взять деньги?

Со стороны государства отсутствует какое-либо финансирование программы капремонта, указал министр. По его словам, за десять лет действия программы из федерального бюджета регион получил 185 млн рублей (разовая выплата). Больше средств не поступало.

Однако без помощи государства проблему не решить, подчеркнул спикер АКЗС Александр Романенко. И тут же добавил:

"Конечно, в рамках сегодняшнего дня и ситуации, наверное, некорректно эти вопросы ставить. Надо заниматься несколько иными целями и задачами", – заверил Романенко, намекая на наиболее приоритетное направление – СВО.

Виктор Томенко подчеркнул, что нужно найти дополнительные источники финансирования мероприятий капремонта – изучить опыт соседних регионов, провести консультации с федеральными органами власти и вместе с депутатами рассмотреть возможности софинансирования капремонта за счет краевых и федеральных средств.

Всего в 2024 году в Алтайском крае планируют отремонтировать около 400 многоквартирных домов (308 из них принадлежат регоператору). Общая стоимость превысит три миллиарда рублей. Всего в рамках краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края", за 2014-2043 годы планируется отремонтировать 8514 МКД общей площадью 27 млн кв. м, в которых проживает 948,6 тыс. человек.