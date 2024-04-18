Жители готовы платить больше. В Алтайском крае может снова вырасти плата за капремонт
Участники заседания призвали "аккуратно" подходить к этому вопросу, чтобы не было общественного взрыва
18 апреля 2024, 07:15, ИА Амител
Размер платы за капитальный ремонт может вновь вырасти в Алтайском крае из-за острого дефицита финансирования программы капремонта многоквартирных домов. Речь об этом зашла на заседании правительства региона 17 апреля. По словам участников, если и принимать "непопулярное" решение, то "аккуратно", чтобы не допустить общественного резонанса. Впрочем, пока судьба вопроса окончательно не решена. Подробнее – в материале amic.ru.
"Люди потянут?"
Министр ЖКХ региона Иван Гилев поделился неутешительной статистикой: за десять лет действия программы капитального ремонта в Алтайском крае отремонтировали только треть многоквартирных домов от всех запланированных.
"Если считать в сегодняшних ценах, то 20-25 млрд – объем перенесенных работ на следующие периоды", – признал глава ведомства.
Этот факт вызвал возмущение у губернатора Виктора Томенко. Глава региона выразил опасение, что такое положение дел может привести к срывам программы капремонта.
"Если оно так и будет продолжаться, к чему мы придем? К полному провалу этой программы. Когда что-то выполняется на 50% – это провал всей идеи по поводу формирования фондов и поддержания жилых домов в нормальном состоянии. Мы будем все время "ловить" аварийные дома и переселять граждан за счет государства. Я понимаю, что мы такие не одни: это, похоже, судьба всей реформы. Но мы, регионы, должны ставить этот вопрос на федеральный уровень", – подчеркнул губернатор.
Гилев напомнил, что сегодня капитальный ремонт жилых домов лежит полностью на плечах граждан. Однако дефицит финансирования программы капремонта существует даже при высокой собираемости взносов среди собственников жилья – сегодня она достигла почти 100%. В частности, в 2024 году в фонд капремонта планируется поступление 1,8 млрд рублей (в 2023 году было 1,6 млрд). Всего до конца реализации программы капремонта (до 2043 года) планируется получить 180 миллиардов рублей. Это треть от плановой потребности, подчеркнул министр.
Сколько сейчас платят жители Алтайского края за капремонт?
Размер взноса на капитальный ремонт для многоквартирного дома (пять и выше этажей) составляет 10,18 рубля за квадратный метр в месяц, для домов малой этажности – около 12,5 рубля. Средняя стоимость капитального ремонта дома, проведенного региональным оператором, превышает пять миллионов рублей, проведенного самостоятельно – около миллиона. Квартирохозяева новых многоквартирных домов обязаны вносить плату за капремонт только по истечении пятилетнего срока после его ввода в эксплуатацию.Гилев заверил: собственники помещений готовы платить больше, в случае если ремонт дома требуется здесь и сейчас. Он поделился статистикой, по которой увеличенный размер взноса в Алтайском крае платят 372 дома. Всего по такому пути (добровольного повышения размеров вноса) за десять лет действия программы в регионе пошли собственники более 700 домов. Они платят с 12 до 34 рублей за "квадрат".
Министр выдвинул предложение по выходу из "коммунального" кризиса.
"Наверное, можно будет потом рассмотреть вопрос по корректировке программы, может быть, ее сдвинуть вперед на более долгие сроки. Или как-то изменить порядок домов, которые сегодня в этой программе стоят", – предложил он.
Однако более практичный вариант для разрешения кризиса – повышение размера взноса среди граждан, считает министр. "До 2043 года необходимо увеличение финансирования практически в три раза. Сделать это можно либо путем привлечения бюджетных средств, либо путем опережающего инфляцию повышения размера взноса на капитальный ремонт".
Глава региона Виктор Томенко напомнил, что правительство в этом году уже повышало расценки на капремонт. Новую индексацию население не потянет.
"Выше мы с вами скакнуть не можем в силу социально-экономических условий и обстоятельств. Предел роста у нас был в 2022-2023 годах – мы его использовали, подтянули все. На этом мы должны остановиться и сказать: все, дальше нам надо искать другие источники. Люди все сами не оплатят, не потянут", – отметил Томенко.
Тем не менее губернатор поручил разобраться министру: сколько платят за капремонт остальные субъекты СФО, и есть ли у Алтайского края предел роста. Министр тут же заверил: "Некоторый предел в части повышения инфляции еще есть".
Что входит в капремонт многоквартирного дома?
В список работ, предусмотренных капремонтом, входят ремонт общедомовых помещений (фасадов, подвалов, крыш и фундамента); лифтового оборудования; внутридомовых инженерных систем (канализации, отопления, водоснабжения, освещения). Для средней полосы России актуальный межремонтный интервал – 25 лет.
"Муть какая-то"
Любое повышение тарифов может обернуться общественным резонансом, поэтому к подобным решениям следует подходить "аккуратно", считает глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.
"Люди предыдущие повышения одобрили. Но если их проводить на систематической основе, это может вызвать недовольство наших жителей", – выступил он.
Глава региональной ФНС Алексей Легостаев обратил внимание еще на одну проблему – прозрачность "капитально-ремонтных" процессов. По его словам, есть нарушения со стороны субподрядчиков, которых привлекают к ремонту домов. И они – одна из причин финансовой "дыры" программы.
"У нас очень большие вопросы по субподрядам. Используются не слишком благополучные субподрядчики, идет обналичивание денег. У нас нет сомнений по выполнению работ: крыши, подвалы ремонтируются. Но субподрядчики точно не обеспечивают свой вклад в пополнение бюджета. Прозрачности нет, муть какая-то", – обратил внимание Легостаев.
Последний раз взносы на капитальный ремонт в Алтайском крае повышали совсем недавно: 1 января 2024 года. Рост составил 14%. Власти региона поясняли, что установленный минимальный размер платы не может обеспечить проведение работ по капремонту. Единственным способом сокращения необеспеченности программы является систематическая индексация минимальных взносов на капитальный ремонт, заявляли власти.
Где взять деньги?
Со стороны государства отсутствует какое-либо финансирование программы капремонта, указал министр. По его словам, за десять лет действия программы из федерального бюджета регион получил 185 млн рублей (разовая выплата). Больше средств не поступало.
Однако без помощи государства проблему не решить, подчеркнул спикер АКЗС Александр Романенко. И тут же добавил:
"Конечно, в рамках сегодняшнего дня и ситуации, наверное, некорректно эти вопросы ставить. Надо заниматься несколько иными целями и задачами", – заверил Романенко, намекая на наиболее приоритетное направление – СВО.
Виктор Томенко подчеркнул, что нужно найти дополнительные источники финансирования мероприятий капремонта – изучить опыт соседних регионов, провести консультации с федеральными органами власти и вместе с депутатами рассмотреть возможности софинансирования капремонта за счет краевых и федеральных средств.
Всего в 2024 году в Алтайском крае планируют отремонтировать около 400 многоквартирных домов (308 из них принадлежат регоператору). Общая стоимость превысит три миллиарда рублей. Всего в рамках краевой программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края", за 2014-2043 годы планируется отремонтировать 8514 МКД общей площадью 27 млн кв. м, в которых проживает 948,6 тыс. человек.
07:20:58 18-04-2024
Очередное повышение...
07:25:17 18-04-2024
Гилев заверил: собственники помещений готовы платить больше--------- однако он только в правительстве людей опрашивал...
10:54:09 18-04-2024
Гость (07:25:17 18-04-2024) Гилев заверил: собственники помещений готовы платить больше-... Очень хорошее техническое устройство раньше применялось - ГИЛЬОТИНА. Ох по кому-то она плачет.
20:04:02 18-04-2024
Гость (07:25:17 18-04-2024) Гилев заверил: собственники помещений готовы платить больше-... "Это не народ? Это хуже народа. Это лучшее люди города!"
07:25:57 18-04-2024
Задрали уже со своими повышениями тарифов на все.Всем денег не хватает,то на комуналку,то на капремонт,то перевозчикам.Только населению за всех расплачиваться за всех приходится.Скоро без штанов оставят!
09:32:40 18-04-2024
Гость (07:25:57 18-04-2024) Задрали уже со своими повышениями тарифов на все.Всем денег ... Слуги народа - хозяина оборзели. Может, как в старину, таких слуг драть пучком крапивы на заднем дворе?
15:42:18 18-04-2024
Гость (09:32:40 18-04-2024) Слуги народа - хозяина оборзели. Может, как в старину, таких... А кому принадлежит дом-стены, крыша,фундамент, подвал.Не помню, чтоб у меня был какой-то документ,говорящий о том, что мне принадлежит часть подъезда, часть подвала, часть крыши. У меня есть документ , что я являюсь собственником квартиры. Но меня заставляют сдавать деньги на то, что мне не принадлежит.Я же не спорю, что обязан ремонтировать мою квартиру,Это ясно,как божий день.Разве дом в целом не принадлежит городской или районной управе? И что это за рыночные отношения, когда мы платим деньги за то, что услуга когда-то будет.Причем, из-за инфляции наши деньги уменьшаются, их не хватает, чтоб провести какой-то необходимый ремонт. По-моему, наши либеральные власти так увлеклись сбором различных податей с населения, что уже не могут ничего толком объяснить. И решить,кому принадлежит дом в целом. Вместе с общедомовым оборудованием.И почему без согласия с собственниками квартир переносят сроки капремонта? Десятки вопросов, но без ответов. Я жил в доме,в котором за 20- лет дважды был капремонт: причем, меняли даже ванны .Дом самый обыкновенный, ни одного товарища из верхов края или города там не жило.Но из гор-райисполкома четко контролировали работу, из работники часто к нам приезжали.Правда, это было советское время.когда чиновники ещё боялись партию-КПСС. имели определенную ответственность, чего сейчас, по-моему, совершенно нет.
11:44:13 18-04-2024
Гость (07:25:57 18-04-2024) Задрали уже со своими повышениями тарифов на все.Всем денег ... Когда же у них харя треснет?!
19:48:07 18-04-2024
Гость (07:25:57 18-04-2024) Задрали уже со своими повышениями тарифов на все.Всем денег ... А ещё лифты надо поменять за свой счёт! Тысяч по 100 с квартиры.
07:28:57 18-04-2024
А они людей спросили?Гилев и ему подобные конечно потянут,а как быть пенсионерам?
07:29:49 18-04-2024
Мутное это дело... Но обогащение сказочное..
07:35:02 18-04-2024
Доход у Гилева какой? Что в собственности? Он нажрется когда-нибудь или нет?
10:55:40 18-04-2024
Гость (07:35:02 18-04-2024) Доход у Гилева какой? Что в собственности? Он нажрется когда... Скоро новая каста людей появится - двух- и трехголовые. Так как жрать в одну голову уже не успевают.
07:39:05 18-04-2024
Кто эти люди? Если ОНИ готовы то пусть ОНИ и платят.
07:39:45 18-04-2024
Тут нельзя нецензурно выражаться
08:20:25 18-04-2024
Тогда и сказать нечего, а так бы я много написала.
07:41:01 18-04-2024
Жители готовы платить больше. --- это вопрос, или утверждение!?
07:55:07 18-04-2024
Как любой человек я не люблю платить больше. Однако. Если вы хоть раз видели квитанцию об оплате ЖКХ, то вы знаете, что статья расходов - капремонт - мизерная. Я не о том, что платить больше - это хорошо. Я про то что это по факту копейки. Лично мне гораздо дороже обошлось желание комфорта в собственной квартире и подъезде. У меня была квартира на 9 этаже. Подъезд, несмотря на центр, тоже не очень. УК бесполезная. Поэтому пришлось скинуться с соседями и переложить крышу заново - над своим подъездом. А затем и сам подъезд модернизировали. Но собирали уже не только с одной площадки, а со всех. Сами осметили, сами нашли подрядчиков, сами работы приняли. Обошлось это в деньги. Ну не прям деньги-деньги, но деньги. Но зато качество жизни мы сами улучшили.
09:12:24 18-04-2024
Гость (07:55:07 18-04-2024) Как любой человек я не люблю платить больше. Однако.Если вы хоть раз видели квитанцию об оплате ЖКХ, то вы знаете, что статья расходов - капремонт - мизерная Если пенсия 15000р, а за капремонт в год более 5000(хрущевка!) - никак не мизерная плата! При этом почему-то по капремонту ничего не делается. Отдельно зимой собирали на козырьки подъездов(с квартиры примерно 3000) и на отмостку( с квартиры примерно 6000). В подъездах старые окна , которым почти 60 лет, конечно, теплопотери, но окна не входят в капремонт, как решили местные депутаты. Мне вообще непонятно, куда идут деньги, которые на капремонт, если всё за дополнительную плату. По скромным подсчетам, с нашего дома собирают 600 000 в год как минимум
09:33:42 18-04-2024
Гость (09:12:24 18-04-2024) Если пенсия 15000р, а за капремонт в год более 5000(хрущевка... Это зависит от УК. Нам поменяли крышу за счет капсредств. Всё распечатали с указанием затрат. Немного жители доплатили, но не существенно. Считаю, чем постоянно поднимать за капремонт, лучше доплачивать по факту работ.
22:11:38 18-04-2024
Гость (09:12:24 18-04-2024) Если пенсия 15000р, а за капремонт в год более 5000(хрущевка... Спрашиваете, куда идут деньги. Жизнь подсказывает: много воруют, капремонтируют аварийные дома, которые государство по закону должно ремонтировать из других источников. Обязательно необходимо открывать отдельный от колхоза счет на капремонт своего дома и контролировать его.
09:28:35 18-04-2024
Гость (07:55:07 18-04-2024) Как любой человек я не люблю платить больше. Однако. Если вы... Вот ведь ,вы ,какие молодцы,и деньги свои вбухали ,и УК дармоедов ещё содержите за свой счёт.Прямо красота для них и предел мечтаний.
10:17:31 18-04-2024
Гость (07:55:07 18-04-2024) Как любой человек я не люблю платить больше. Однако. Если вы... А с чего вы взяли, что размер платы мизерный? В каждом доме - по-разному платят за кап. ремонт в тех домах, где уже прошел ремонт. Вот на какую сумму с квадратного метра проголосовали жильцы, то и платят. У нас есть дома, где ежемесячно платят более 2 тыс. за 3-комн. квартиру. Платежи запредельные! Если снова повысят размер платежа за кап. ремонт, то жильцаи МКД, в которых прошел ремонт, нужно снова собирать собрание и голосовать за снижение размера платежа за кв. метр, который жильцы утвердили на собрании, чтобы дом отремонтировали. Платить повышенный размер взноса поверх регионального тарифа - дело добровольное. Раз регион повышает, то жильцы отремонтированных домов будут снижать тариф до размера регионального. так что тут палка о двух концах. Жильцам отремонтированных домов надо как-то выживать.
10:29:38 18-04-2024
Гость (07:55:07 18-04-2024) Как любой человек я не люблю платить больше. Однако. Если вы... Это хорошо, если повышение тарифа пойдет действительно в дело - в полном объёме на капремонт. Но Вы уверены, что так оно и будет?
10:36:37 18-04-2024
Гость (07:55:07 18-04-2024) Как любой человек я не люблю платить больше. Однако. Если вы... Я больше тысячи рублей в месяц за кап. ремонт плачу. Нифига себе мизерная статья... У меня за электроэнергию меньше выходит. А в итоге - куда деньги то уходят? В руки менеджерам, которые их ни преумножить не могут, ни эффективно использовать? Куда-то где их итак не хватает, по словам министров всех?
08:13:39 18-04-2024
Латание тришкиного кафтана
08:42:37 18-04-2024
Государство нам передало такое не отремонтированное жилье. В порядке приватизации. Я считаю, если не хватает средств в фонде, то это должно быть компенсировано государством из краевого и федерального бюджета. И ПО ЖЕСТЧЕ БЫ КОНТРОЛЬ РАСХОДА СОБРАННЫХ СРЕДСТВ С ЖИТЕЛЕЙ.
21:44:13 18-04-2024
Гость (08:42:37 18-04-2024) Государство нам передало такое не отремонтированное жилье. В... По закону это так и есть, приватизированные дома, которые требовали капремонта, должно отремонтировать государство за счет бюджета. Депутаты и чиновники этот закон тихо "замолчали".
09:02:32 18-04-2024
Барыги на верху вновь вздрючат на стройматериалы, как это было недавно - пиши все пропало. Чему был равен рубль на кануне старта капремонта и сейчас?
09:06:56 18-04-2024
Бухгалтер, ты посчитай для начала реальные зарплаты людей в твоем регионе. И расходы на коммуналку. И может быть, тебе станет хотя бы стыдно перед жителями.
09:28:51 18-04-2024
Гость (09:06:56 18-04-2024) Бухгалтер, ты посчитай для начала реальные зарплаты людей в ... Со стыдом и совестью, на таких должностям не работают....
09:14:01 18-04-2024
Вся эта мертворожденная программа капремонта - просто очередной сбор средств в помощь нуждающимся олигархам . Потом удивляемся перегретому рынку жилья - а куда еще вкладывать страховщикам, всяким фондам , и т.д. - теперь имеем, что имеем. А самое главное плавно исчезает прослойка между сверх богатыми и нищими, которую называли "срэдний класс". Она выполняет роль изолятора , от короткого замыкания, ну вроде того, что было в 1917 году...
09:40:27 18-04-2024
гость (09:14:01 18-04-2024) Вся эта мертворожденная программа капремонта - просто очеред... - "Что будем строить, дворцы богатым или хижины бедным? К чертям собачьим эти хижины, на дворцы не хватает"
10:05:38 18-04-2024
Это уже третье за год повышение платы за кап. ремонт. Ни стыда, ни совести. Если повысят, будем готовить коллективный иск в суд. Сколько можно терепеть? С его подачи тариф на тепловую энергию теперь утверждает не законодательная власть (наши депутаты), а исполнительная власть.
10:20:52 18-04-2024
Страшно подумать, что будет, когда массово посыпятся высотные стекловатные человейники. Это не пятиэтажки ремонтировать, хотя на них тоже денег вечно не хватает. В том же Китае человейники, которые сыпятся, просто взрывают, а жильцы переселяются в новые, получая в виде компенсации первый взнос на ипотеку в 30 лет.
10:22:21 18-04-2024
Фонд кап. ремонта давно уже пора разогнать, он существует за счет наших ежемесячных взносов на кап. ремонт. Нахлебник тот еще. Мало того, что сжирает наши взносы, так еще плохо ремонтирует МКД. Жильцы МКД судятся с Фондом кап. ремонта. Много судятся за некачественный ремонт. Ну и на фига нам нужен этот дармоед?. Нужно дать МКД право самим выбирать строительные компании для кап. ремонта МКД. В Фонде кап. ремонта - сплошная коррупция, а ведь оплачивают кап. ремонт сами жильцы МКД
10:52:46 18-04-2024
ФКР - это не про ремонт. Это просто возможность срубить деньжат. Как и много в стране.
10:58:56 18-04-2024
Деятельностью УК (управляющих компаний) должен заниматься УК (уголовный кодекс)!
11:15:54 18-04-2024
Куда больше то? Итак платим видимо на восстановление не нашего региона
11:22:16 18-04-2024
Много отчетов о капитальном ремонте. У нас отремонтировали крышу и на этом все. Но само слово капитальный ремонт это же не только крыша, а еще и электрика, канализация и другая инфроструктура дома. Почему это не делают. Денежные выплаты берут, а результат. Обследование домов не видел что бы делали для определения плана ремонта. Не видел что бы отчитывались о выполнений запланированных работ.
11:56:22 18-04-2024
Гость (11:22:16 18-04-2024) Много отчетов о капитальном ремонте. У нас отремонтировали к... Фасад тоже входит в капремонт. Почему постоянно новости об обрушениях фасадов домов, причем в самом центре Барнаула?
12:02:27 18-04-2024
Жители готовы вообще не платить за капремонт.
12:26:12 18-04-2024
Сколько не плати за кап ремонт - всегда будет мало. Твой дом поставили на очередь, а по сути дело "на счетчик". Когда придет очередь - денег все равно не хватит, предложат доплатить. Выход - выводить деньги из Фондов из спецсчетов и хоть что-то делать. Иначе кормим фонды, посредников и чиновников, которые и создали для себя "кормушку"
12:56:14 18-04-2024
Интересно где нашли то тех кто готов платить больше? И как эти тарифы оплачивать с моей инвалидной пенсии?
14:38:57 18-04-2024
Ольга (12:56:14 18-04-2024) Интересно где нашли то тех кто готов платить больше? И как э... оформить субсидию на ЖКУ , если пенсия маленькая
20:36:11 18-04-2024
Китайцы строят дом... Живут 50 лет.. Сносят... Строят другой... Нет никаких сборов на ремонты. Дешевле новое жилье построить из новых качественных материалов