Такой день. Карантин по бешенству в Заринске и 9,3 млн, похищенные у пенсионерки

Главное за 25 марта

25 марта 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

68-летняя жительница Барнаула отдала мошенникам 9,276 млн рублей. Всё началось с того, что женщине позвонили из банка и спросили, хорошо ли она подумала насчёт перевода 7 тысяч рублей на Украину. Горожанка стала всё отрицать, и тогда ей предложили переиграть жуликов и поймать их с поличным.

В Заринске ввели карантин по бешенству. В соответствующем указе губернатора Виктора Томенко сказано, что эпизоотический очаг опасного заболевания расположен в поле в трёх километрах к востоку от города, который отныне определён как "неблагополучный пункт".

Специалисты утвердили план мероприятий по ликвидации заболевания.

Осуждённая за военные фейки барнаульская активистка и журналистка Мария Пономаренко сообщила об избиении в СИЗО. Как она рассказала в своём письме, руководство учреждения вызвало психиатрическую бригаду, поскольку у Марии случился нервный срыв после этапирования в Бийск. Из письма следует, что её "швырнули на стол для обыска, завернули руки и связали", а также "били, пока выволакивали". Затем её увезли в больницу.

Большие реки Алтайского края начнут вскрываться после 26 марта, рассказал начальник регионального ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Александр Макаров. По его словам, после этого можно будет считать, что первая волна паводка перешла в активную фазу. Он также поделился прогнозом, чего именно ждать от весеннего половодья на Алтае и к чему готовиться жителям.