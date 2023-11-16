Такой день. Карпы, зимующие в озере, и проверка из-за аварийного дома в Рубцовске

О главных событиях Алтайского края за 15 ноября

16 ноября 2023, 00:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело после материала amic.ru об аварийном состоянии многоквартирных домов в Рубцовске, которые накануне зимы остались без управляющей компании.

В СК сообщили, что на данный момент следователи совместно с надзорными органами и сотрудниками администрации города опрашивают жителей домов.

Цветных карпов, обитающих в пруду барнаульского парка "Изумрудный", не смогли освободить из ледяного плена и перевезти на зимовку. Спасательной операции мешает лед, который не сошел, несмотря на оттепель. Как сообщил amic.ru управляющий "Изумрудным" Владислав Вакаев, сейчас руководство прорабатывает вопрос зимовки карпов в пруду.

В Барнауле на входе в ресторан KFC, расположенный в здании кинотеатра "Мир" на площади Победы, меняют вывеску на Rostic’s.