Такой день. Комментарий Франка по ЦУМу и перекрытие дорог в Алтайском крае

Главное за 15 июня

15 июня 2024, 23:15, ИА Амител

Закат / Источник фото: unsplash.com

Владелец барнаульского ЦУМа Евгений Ракшин еще не получил разрешение на строительство нового объекта в этом месте, сообщил мэр Вячеслав Франк. По его словам, собственник пока дорабатывает свой проект.

В Солонешенском районе Алтайского края ограничили движение по трассе Елиново – Рыбное и на подъезде к селу Тележиха. Причина – долгие дожди.

В Барнауле на неделю перекроют улицу 80-й Гвардейской Дивизии в районе пересечения с Северо-Западной. С 17 по 24 июня здесь будут чинить трамвайный переезд.

Барнаульский "Горэлектротранс" продолжает искать водителей и кондукторов на автобусы № 1 и 10. А уже работающие на этих маршрутах шоферы недавно получили первую зарплату, которая в среднем составила 104 тысячи рублей.