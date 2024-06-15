Владелец барнаульского ЦУМа еще не получил разрешение на строительство нового здания
В июне 2024 года здание барнаульского ЦУМа уже начали разбирать
15 июня 2024, 08:01, ИА Амител
Владелец барнаульского ЦУМа Евгений Ракшин пока не получил разрешение на строительство нового объекта на этом месте. Проект еще разрабатывается и будет обсуждаться. Об этом рассказал журналистам глава Барнаула Вячеслав Франк 14 июня.
Между тем, собственник уже начал разбирать здание ЦУМа. Как пояснил глава города, на это разрешение не нужно – необходимо лишь уведомление, которое владелец здания отправил в мэрию. А вот разрешения на строительство у Ракшина пока нет.
"Собственник сегодня до конца дорабатывает свой проект. Решение в принципе принято, что там будет построено вот такое здание. Сегодня оно наполняется. Оно будет еще раз обсуждаться, будут какие-то, может быть, дополнительные решения по нему приниматься. Но если говорить чиновничьим языком, то разрешение на строительство сегодня не выдавалось. Евгений Александрович готовит окончательный проект, будем обсуждать. Посчитаем нужным – придется повторно идти на градсовет", – пояснил Вячеслав Франк.
Напомним, что ЦУМ прекратил работу 1 июня 2024 года. Его уже начали разбирать и снимать облицовку. Ранее Евгений Ракшин рассказывал, что универмаг планируют разобрать за два месяца, а строительство нового здания займет порядка двух лет.
Новый ЦУМ планируют достроить уже в 2025 году. По утверждению собственника, это будет современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе, там разместят магазины, офисы и апартаменты. Первый уровень здания будет двухэтажным стилобатом (основание, которое поднято на колоннах. – Прим. ред.), а второй – 12-18-этажными башнями. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. Подробнее о том, что хотят построить на месте ЦУМа, можно прочитать здесь.
08:28:04 15-06-2024
Что такое, не занёс ещё?
10:40:37 15-06-2024
Гость (08:28:04 15-06-2024) Что такое, не занёс ещё?... Ему и заносить не требуется. Даст распоряжение, шестёрки из градсовета подмахнут, сделав для видимости пару мелких замечаний ...
09:41:12 15-06-2024
разрешения нет, как и законов для них. и совести тоже нет.
10:59:21 15-06-2024
"спичку" на ЦУМ поменяют?
11:00:47 15-06-2024
Ракшина прокатила в НСК, не дали ему строить нового здание вместе гост Центральная. В Барнауле не сомневайтесь - бывший учитель физкультуры сделает все правильно и все "срастётся". Жители Барнаула буквально ждут, когда очередная высотка будет портить облик центра города. Нам же "человечников" мало, еще не все сельское население края переехало в Барнаул...
11:53:09 15-06-2024
Можно построить что нибудь красивое, а не такое уродство, как на Локомотиве?
14:05:24 15-06-2024
Гость (11:53:09 15-06-2024) Можно построить что нибудь красивое, а не такое уродство, ка... Нельзя! Потому как не уродство- это должно быть малоэтажное здание, а хозяевам невыгодно такое строить!
Мы же жители всего лишь " заложники" хотелок хозяев жизни...
14:39:16 15-06-2024
Гость (11:53:09 15-06-2024) Можно построить что нибудь красивое, а не такое уродство, ка... Может и нормально получится.Увидите,обалдеете.PS Раньше,до 1964 года там вообще стояли деревянные домишки.Хоть и сосновые.Но тогда была политика-смерть хижинам
20:56:34 16-06-2024
Гость (14:39:16 15-06-2024) Может и нормально получится.Увидите,обалдеете.PS Раньше,до 1... спасибо, но нет. мы уже обалдели от Локомотива, Столичного итд.
15:01:24 15-06-2024
поглядите как строили филадельфию в америке в 1930е годы. Стиль тот же как и нашего проспекта. Высотность как в проекте но формы, детали зданий, проработанность восхищает просто. Ну доработайте проект а то это же ****!!!!!
17:08:36 15-06-2024
Влад (15:01:24 15-06-2024) поглядите как строили филадельфию в америке в 1930е годы. Ст... никогда такого не бывало что бы после доработок проект стал лучше. однозначно снова будет упрощение
16:19:45 15-06-2024
Вы хотите чтобы Ракшин поехал ч Филадельфию посмотреть как там строили? Зачем ему деньги тратить и мозг напрягать и так схавают
23:42:02 15-06-2024
Гость (16:19:45 15-06-2024) Вы хотите чтобы Ракшин поехал ч Филадельфию посмотреть как ... я хочу чтобы он переехал в Филадельфию навсегда и забыл про нас! да, и друзей своих пусть прихватит.