Владелец барнаульского ЦУМа еще не получил разрешение на строительство нового здания

В июне 2024 года здание барнаульского ЦУМа уже начали разбирать

15 июня 2024, 08:01, ИА Амител

Здание барнаульского ЦУМа / Фото: Екатерина Смолихина

Владелец барнаульского ЦУМа Евгений Ракшин пока не получил разрешение на строительство нового объекта на этом месте. Проект еще разрабатывается и будет обсуждаться. Об этом рассказал журналистам глава Барнаула Вячеслав Франк 14 июня.

Между тем, собственник уже начал разбирать здание ЦУМа. Как пояснил глава города, на это разрешение не нужно – необходимо лишь уведомление, которое владелец здания отправил в мэрию. А вот разрешения на строительство у Ракшина пока нет.

"Собственник сегодня до конца дорабатывает свой проект. Решение в принципе принято, что там будет построено вот такое здание. Сегодня оно наполняется. Оно будет еще раз обсуждаться, будут какие-то, может быть, дополнительные решения по нему приниматься. Но если говорить чиновничьим языком, то разрешение на строительство сегодня не выдавалось. Евгений Александрович готовит окончательный проект, будем обсуждать. Посчитаем нужным – придется повторно идти на градсовет", – пояснил Вячеслав Франк.

Напомним, что ЦУМ прекратил работу 1 июня 2024 года. Его уже начали разбирать и снимать облицовку. Ранее Евгений Ракшин рассказывал, что универмаг планируют разобрать за два месяца, а строительство нового здания займет порядка двух лет.

Новый ЦУМ планируют достроить уже в 2025 году. По утверждению собственника, это будет современный деловой центр с внутренним двориком и просторной террасой для летних кафе, там разместят магазины, офисы и апартаменты. Первый уровень здания будет двухэтажным стилобатом (основание, которое поднято на колоннах. – Прим. ред.), а второй – 12-18-этажными башнями. Общая площадь застройки составит 2,6 тыс. кв. метров. Подробнее о том, что хотят построить на месте ЦУМа, можно прочитать здесь.