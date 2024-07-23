Такой день. Красная дорожка Шукшинского кинофестиваля и участок под многоэтажку

О главных событиях Алтайского края за 23 июля

23 июля 2024, 23:35, ИА Амител

Закатное небо / Фото: unsplash.com

23 июля в Барнауле у краевого театра драмы прошло открытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. В этом году его гостями стали режиссер Наталья Бондарчук, артистка Мария Бурляева, кинодраматург Владимир Грамматиков и другие. Посетил мероприятие и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который выступил перед собравшимися.

Фоторепортаж с красной дорожки и открытия кинофестиваля – в материале amic.ru.

На пересечении ул. Папанинцев и пер. Ядринцева в перспективе развернут строительство многоэтажного дома. Сейчас мэрия проводит общественные обсуждения, чтобы сформировать участок. Территория, на которой вырастет ЖК, несколько месяцев огорожена металлическим забором: весной 2024 года здесь снесли ветхие частные дома.

В Барнауле установили терминалы для оплаты проезда в автобусах № 47 и 76. Перевозчик это сделал по собственной инициативе.

Оплатить проезд картой на этих маршрутах можно уже с 23 июля.

Вечером 22 июля движение по четной стороне проспекта Красноармейского в Барнауле перекрыли. Сейчас там проходит второй этап реконструкции канализационного коллектора. Запланированы земляные работы с заменой старых труб на трубопровод из современного материала и большего диаметра.

Как выглядит Красноармейский после перекрытия его второй части – смотрите в фоторепортаже amic.ru.