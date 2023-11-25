Такой день. Крупный митинг в Павловске и повышение стоимости проезда в Рубцовске

Главное за 25 ноября

25 ноября 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске с 1 декабря подорожает проезд на троллейбусах до 30 рублей. В связи с этим изменится и стоимость месячного проездного билета для разных категорий граждан.

В селе Павловск состоялся митинг против строительства мусорного завода-полигона. На акцию пришло около тысячи человек. Люди скандировали "Нет мусорному заводу!" и подписали резолюцию с требованием остановить выделение земли, проектирование и строительство комплекса.

Гора бытовых отходов скопилась на улице Кулундинской в Барнауле. На 50 домов здесь предусмотрено только два небольших контейнера, но компания по вывозу мусора, как сообщила местная жительница, перестала выполнять свою работу еще с начала месяца.

Все работы, необходимые для запуска движения транспорта по мосту на Новом рынке, будут завершены 30 ноября. Работы на объекте при этом будут продолжены и после этой даты.