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Названа дата открытия движения по путепроводу на Новом рынке

Полностью сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года

25 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: barnaul.press
Фото: barnaul.press

Мэр Барнаула Вячеслав Франк 25 ноября провел совещание на путепроводе у Нового рынка. Как рассказал ему на мероприятии подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4", все работы, необходимые для запуска движения транспорта, будут завершены 30 ноября.

Телеграм-канал "Мост" уточняет, что на сегодня дорожники полностью уложили асфальт на проезжей части и подъездах к путепроводу. Также уже частично нанесли разметку и продолжают асфальтировать тротуары и устанавливать ограждения. Кроме того, скоро рабочие приступят к монтажу контактной сети и проведут обкатку трамвайного пути.

Работы на мосту при этом продолжатся и после его открытия, но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства.

Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года. Стоимость ремонта превысила 2,2 млрд рублей.

Барнаул Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 6

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гость

14:06:30 25-11-2023

Открытие переносится на декабрь.

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Гость

14:38:01 25-11-2023

Ну и прекрасно ,молодцы строители .

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Гость

17:09:32 25-11-2023

1-го декабря - едем по новому мосту!?

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Гость

17:20:35 25-11-2023

Неужели счастьте наступит?! Лично я 2-4 раза в день через мост проезжаю по рабочим делам, до закрытия моста в одну сторону маршрута тратил 10-15 минут, сейчас - от 40 минут до 1 часа с лишним в пробочное время.

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Гость

19:57:23 25-11-2023

Не могут наши строители работать без "незавершонки" ! Откуда взялся июнь 2024 года? Опять строители растягиваю резину.

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Гость

05:51:46 26-11-2023

Быстрей бы уже задолбали эти пробки, домой бываешь добиваешься по 1.5 часа жесть просто .

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