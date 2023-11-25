Названа дата открытия движения по путепроводу на Новом рынке
Полностью сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года
25 ноября 2023, 14:00, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк 25 ноября провел совещание на путепроводе у Нового рынка. Как рассказал ему на мероприятии подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4", все работы, необходимые для запуска движения транспорта, будут завершены 30 ноября.
Телеграм-канал "Мост" уточняет, что на сегодня дорожники полностью уложили асфальт на проезжей части и подъездах к путепроводу. Также уже частично нанесли разметку и продолжают асфальтировать тротуары и устанавливать ограждения. Кроме того, скоро рабочие приступят к монтажу контактной сети и проведут обкатку трамвайного пути.
Работы на мосту при этом продолжатся и после его открытия, но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства.
Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года. Стоимость ремонта превысила 2,2 млрд рублей.
14:06:30 25-11-2023
Открытие переносится на декабрь.
14:38:01 25-11-2023
Ну и прекрасно ,молодцы строители .
17:09:32 25-11-2023
1-го декабря - едем по новому мосту!?
17:20:35 25-11-2023
Неужели счастьте наступит?! Лично я 2-4 раза в день через мост проезжаю по рабочим делам, до закрытия моста в одну сторону маршрута тратил 10-15 минут, сейчас - от 40 минут до 1 часа с лишним в пробочное время.
19:57:23 25-11-2023
Не могут наши строители работать без "незавершонки" ! Откуда взялся июнь 2024 года? Опять строители растягиваю резину.
05:51:46 26-11-2023
Быстрей бы уже задолбали эти пробки, домой бываешь добиваешься по 1.5 часа жесть просто .