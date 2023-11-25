Названа дата открытия движения по путепроводу на Новом рынке

Полностью сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года

25 ноября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: barnaul.press

Мэр Барнаула Вячеслав Франк 25 ноября провел совещание на путепроводе у Нового рынка. Как рассказал ему на мероприятии подрядчик "Барнаульское ДСУ № 4", все работы, необходимые для запуска движения транспорта, будут завершены 30 ноября.

Телеграм-канал "Мост" уточняет, что на сегодня дорожники полностью уложили асфальт на проезжей части и подъездах к путепроводу. Также уже частично нанесли разметку и продолжают асфальтировать тротуары и устанавливать ограждения. Кроме того, скоро рабочие приступят к монтажу контактной сети и проведут обкатку трамвайного пути.

Работы на мосту при этом продолжатся и после его открытия, но в основном это касается уже благоустройства подмостового пространства.

Полностью завершить работы и сдать объект подрядчик должен до конца июня 2024 года. Стоимость ремонта превысила 2,2 млрд рублей.