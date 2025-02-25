Такой день. Крупный ночной пожар и юный бийчанин, проглотивший иголку

О главных событиях Алтайского края за 25 февраля

25 февраля 2025, 23:57, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

Крупный пожар произошел в Бийске в ночь с 24 на 25 февраля. На улице Саратовской горели дом и надворные постройки на площади около 120 кв. м.

Огонь повредил стены с кровлей дома и бани, а также дровяник. На месте работал 21 специалист и пять автоцистерн. О пострадавших не уточнялось.

Жительница Бийска получила кредит на паспорт своей бывшей свекрови.

В полицию обратился представитель микрофинансовой организации с заявлением о том, что 55-летняя сельчанка не вносит ежемесячные платежи. Правоохранители выяснили, что женщина заем не брала.

В Барнауле у семиклассника задымился телефон в школьном кабинете. Как сообщили в комитете по образованию, инцидент произошел в школе № 59. Причиной стала неисправная батарея на устройстве.

Учащихся вывели на первый этаж, задымление ликвидировали. Эвакуация из школы не потребовалась, уроки провели в другом кабинете.

В городскую детскую больницу Бийска поступил 13-летний мальчик с жалобами на боли в нижней части живота. Подросток рассказал, что случайно проглотил канцелярскую иглу.

После осмотра детского хирурга мальчику сделали рентген, который показал инородное тело длиной около трех сантиметров в нижнем отделе живота справа. Врачи приняли решение о срочной операции.