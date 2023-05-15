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Такой день. Крупный пожар в Барнауле и два новых участка под застройку

О главных событиях Алтайского края за 15 мая

15 мая 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае многодетную мать и её сожителя признали виновными в истязании троих малолетних детей. Женщина получила четыре года лишения свободы в колонии общего режима, мужчина – четыре с половиной года в колонии строгого режима.

Владелец барнаульского зоопарка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев возглавил первый рейтинг упоминаемости предпринимателей Алтайского края. Чаще других в прошлом месяце о нём писали СМИ по нескольким причинам: в зоопарке родились львята и тигрята, обсуждалось расширение "Пушкинской карты" на зоопарки, а также проверка ремонта образовательных объектов в Барнауле.

В Барнауле 15 мая произошёл пожар в частном секторе на улице Промышленной. Огонь, который охватил три дома и надворные постройки, распространился на площади около 300 "квадратов".

На окраине посёлка Южного готовят два участка под застройку. На одном возведут многоэтажный дом, на другом – детский сад. Площадка, где в будущем начнут строительство, сейчас заброшена, на ней нет капитальных объектов и юридически территория не имеет границ.

Комментарии 1

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Гость

08:58:01 16-05-2023

А может на "заброшенной" площадке устроить сквер?

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