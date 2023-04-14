Такой день. Ликвидация лесного пожара и смертельное ДТП с сыном экс-депутата АКЗС

О главных событиях Алтайского края за 14 апреля

14 апреля 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Днём 14 апреля у дома № 131 по проспекту Ленина обрушилась часть фасада. Никто не пострадал, однако управляющей компании пришлось обследовать дом. Теперь там потребуются аварийно-восстановительные работы – в квартире № 11 и чердачном помещении установят временное раскрепление.

Кроме того, в кратчайшие сроки управляющая организация должна провести работы по демонтажу отслоившейся кладки, а затем – по её восстановлению.

Отметим, что дом находится рядом с домом № 133, где в конце марта также рухнула часть фасада на тротуар. Власти решили его расселить и снести.

Сын экс-депутата АКЗС Николая Бушкова насмерть сбил 45-летнюю женщину на улице Серебренниковской в Новосибирске. Рано утром Александр Бушков в компании друзей на автомобиле Geely Tugella отправился на шиномонтаж. После ДТП он испугался и покинул место, после чего сам позвонил в полицию и сдался.

После задержания в Сети появилось видео, на котором молодой человек запечатлён в салоне автомобиля ГИБДД. Он заявил, что выпил алкоголь уже после того, как сбил женщину. Якобы из-за нервного напряжения. Его арестовали на два месяца.

В Барнауле в субботу, 15 апреля, начнут работу садоводческие маршруты. Ориентировочно сезонные маршруты будут работать до середины октября.

В 20:50 лесной пожар в Михайловском районе Алтайского края удалось ликвидировать. Вечером 14 апреля Томенко сообщил, что угрозы населённым пунктам больше нет. Он отметил, что для тушения пожара привлекли больше 150 спасателей и больше 70 единиц необходимой техники, в том числе пожарные машины и бульдозеры.