Лесной пожар в Михайловском районе ликвидировали

Первый лесной пожар в этом году успешно потушен спасателями

14 апреля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 20:50 лесной пожар в Михайловском районе Алтайского края удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.

Напомним, что первый крупный в этом сезоне лесной пожар произошёл в Михайловском районе Алтайского края 13 апреля. По словам губернатора Виктора Томенко, огонь мог перекинуться с территории приграничного региона Казахстана. Утром 14 апреля его удалось локализовать.

Вечером 14 апреля Томенко сообщил, что угрозы населённым пунктам больше нет. Он отметил, что для тушения пожара привлекли больше 150 спасателей и больше 70 единиц необходимой техники, в том числе пожарные машины и бульдозеры.